Un juez avala el pago a repartidores de Glovo sólo cuando hay servicio

Oviedo, 27 feb (EFE).- Un juzgado de lo Social de Oviedo ha desestimado la demanda de uno de los colaboradores de la empresa Glovo que reclamaba 452 euros por las diferencias entre las horas trabajadas y las pactadas en el contrato, al estimar que el precio se fija "exclusivamente cuando hay servicio".

La empresa se había opuesto a la demanda alegando que los repartidores cobraban "por hora trabajada", siendo la jornada pactada en el contrato una jornada máxima de actividad, "pero no garantizada", por lo que el precio de la hora va en función del "resultado de la actividad", señala la sentencia.

El juez de lo Social 4 ha examinado el contrato entre ambas partes y subraya que lo pactado era una jornada de la actividad profesional de 40 horas semanales.

Sin embargo, en una de sus cláusulas se estipulaba que era una jornada "máxima de actividad" y cualquier aumento era "voluntario" y a elección del trabajador.

Además, recalca que el precio se fija cada vez que un usuario de la aplicación solicita el servicio y se establece en función de la distancia recorrida y el tiempo que el repartidor tarda en realizar el encargo.

"Por lo tanto, si no se realiza un servicio no se percibe contraprestación", señala el juez, y es el profesional quien tiene la libertad para organizar la prestación de servicios y el horario que él marca en función de la previa aceptación de los recados o microtareas solicitadas por los usuarios dentro del marco de jornada de actividad.

La sentencia hace hincapié en que no cabe cobrar por unos servicios no realizados, máxime cuando se pacta que no hay exclusividad y el profesional tiene total libertad para contratar con terceros, con las excepciones previstas en el propio contrato.

A raíz de esta sentencia, la empresa ha emitido un comunicado donde recuerda que esta es la tercera resolución favorable a sus intereses en menos de seis meses y, ante los fallos contradictorios que existen en este campo, considera necesaria la creación de un marco normativo que incluya esta forma de trabajar.

Glovo, creada en España en 2015, opera actualmente en 22 países.