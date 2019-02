Moriyón reivindica el apoyo presupuestario de Foro a políticas de igualdad

Gijón, 27 feb (EFE).- La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha reivindicado hoy en el Pleno del Ayuntamiento su apoyo institucional al movimiento feminista desde su llegada al gobierno local y la ausencia de recortes presupuestarios en políticas municipales de igualdad.

"No me lleve al terreno de estar en contra de las mujeres, porque no se lo voy a consentir", ha advertido la regidora a la concejala del PSOE Lara Martínez durante el debate de una proposición plenaria en defensa de estos programas.

A los reproches recibidos por el bloque de la izquierda al haber acudido a la manifestación de Colón con partidos "reaccionarios", en referencia a Vox, ha recordado que fue "en defensa de la unidad de España", algo de lo que no se arrepiente y a la que acudió "libremente".

Moriyón ha insistido en que "no se ha aplicado un solo euro de recorte en las subvenciones a las asociaciones de mujeres" desde el año 2011.

Al mismo tiempo, ha recordado que en su gobierno se han aprobado dos planes de igualdad en el consistorio y se ha impulsado un estudio "pionero" sobre la brecha salarial.

En este punto, ha comentado que, tras la aprobación de la ley de racionalización de la administración local, Foro "peleó" para que la oficina municipal de igualdad continuase ofreciendo sus servicios.

"En ocho años podré no haber ido a una manifestación, pero no me habrá encontrado no defendiendo a las mujeres", ha señalado.

Todos los grupos municipales del consistorio, salvo el PP que ha votado en contra, han dado su apoyo a una proposición impulsada por IU para mostrar su apoyo al movimiento feminista y reconocer "la existencia de la violencia específica que sufren las mujeres".

Por otro lado, los grupos municipales de la oposición han reclamado que el equipo de gobierno pida una prórroga de entre 12 y 18 meses para el proyecto de gestión inteligente del alumbrado público y los edificios municipales financiado por el Fondo Europeo de Eficiencia Energética.

La concejala de Hacienda, Ana Braña, ha explicado que este Fondo Europeo no puede otorgar dicho aplazamiento, dado que no existe una "causa sobrevenida que justifique el mismo".

"Es un inversión muy relevante y vamos a ir adelante con la propuesta", ha remarcado en su intervención plenaria.

Xixón Sí Puede también ha logrado el apoyo de toda la oposición para sacar adelante una iniciativa que reclama que los artistas puedan optar entre un contrato laboral o mercantil al firmar con la administración local o empresas que reciban dinero público.