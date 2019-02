El PP reprocha a "partiditos comunistas" que se pague por los libros de texto

Oviedo, 28 feb (EFE).- El diputado del PP David González Medina ha reprochado hoy al Gobierno y a "'partiditos' que se llaman progresistas y que en realidad son comunistas" que estén retrasando la tramitación de la proposición de ley del grupo popular para implantar la gratuidad de los libros de texto en Asturias.

González Medina ha hecho estas acusaciones en el pleno de la Junta General del Principado en el que ha formulado una pregunta sobre esta cuestión al consejero de Educación, Genaro Alonso, al que ha criticado por intentar que dicha ley no salga adelante en la actual legislatura, cuyo último pleno se celebrará el 29 de marzo.

El parlamentario popular ha asegurado que Asturias tiene los porcentajes más bajos de España de alumnos con acceso a las becas que permiten obtener gratis los libros de texto, el 20 por ciento, mientras que en comunidades como Extremadura llega al 73 por ciento.

"Si eso es progresismo yo no me apunto a el", ha apuntado el parlamentario popular que ha incidido en que actualmente si en una pareja uno de los integrantes cobra más de 650 euros -835 en el caso de una familia monoparental- ya no se tiene acceso a esas ayudas.

En su respuesta, el consejero ha señalado que el Gobierno es contrario al modelo de gratuidad que plantea el PP dado que podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema público y defiende un modelo progresivo que permite ayudar a aquellas familias que necesitan esas ayudas por sus umbrales de renta.

Esas ayudas directas se complementan, ha afirmado Alonso, con el actual programa de préstamo y reutilización de libros del que ya se benefician el 71 por ciento de los alumnos de Primaria y el 53 por ciento de Secundaria, cifras que crecen al 7 por ciento anual.

De esta forma, la Consejería dispondrá este año para ambos programas de 2,3 millones de euros para la red pública y de 400.000 para la privada concertada -500.000 euros más en conjunto que en 2017- tanto para sufragar las becas como para desarrollar el sistema de préstamos y reutilización de excedentes cuyo desarrollo, según Alonso, permitirá llevar "de facto" a la gratuidad.