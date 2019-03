PP y Foro firman mañana su nueva coalición electoral en Asturias

Oviedo, 4 mar (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, firmará mañana, martes, en Oviedo el acuerdo con Foro para concurrir de nuevo en coalición en Asturias en las elecciones generales del 28 de abril, al igual que en los comicios de 2015 y 2016, según han señalado a Efe fuentes próximas a la negociación.

El pasado martes se celebró en Madrid la primera reunión para reeditar el acuerdo, un encuentro que supuso el regreso de forma oficial del actual vicepresidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, a la sede nacional del PP, del que fue secretario general entre 1990 y 1999 y que abandonó en 2011 para fundar su nuevo partido tras el rechazo de Mariano Rajoy a que fuese el candidato en Asturias.

En el encuentro, que se prolongó durante dos horas, participaron el secretario general y el vicesecretario de Organización del PP, Teodoro García Egea y Javier Maroto, respectivamente, y el número dos de Foro, Adrián Pumares, junto al vicesecretario de Coordinación Institucional y diputado autonómico, Pedro Leal.

Antes de la reunión, fuentes de la dirección del PP aseguraron que el partido pretende reeditar para el 28 de abril las coaliciones que ya estableció en las generales de 2015 y 2016 con Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Partido Aragonesista (PAR), partidos con los que mantendrán encuentros en los próximos días.

PP y Foro concurrieron en coalición en las generales de 2015 y 2016 en Asturias donde fueron la candidatura más votada en ambas ocasiones, con el 30,1 por ciento de los votos en el primer caso y el 35,2 por ciento en el segundo, lo que les otorgó tres de los ocho escaños en disputa -dos para los populares y uno para los foristas- y tres de los cuatro senadores a elegir (2 y 1 respectivamente).

No obstante, el número de votos se mantuvo en ambos casos lejos de las cifras obtenidas por separado por ambos partidos tanto en las generales de 2011 -el 35,4 por ciento para el PP (2 escaños) y el 14,6 por ciento para Foro (1)- como en las autonómicas celebradas ese año y el siguiente en Asturias.

La última Junta Directiva Nacional del PP acordó delegar en el presidente del partido, Pablo Casado, las facultades para articular los acuerdos sobre posibles coaliciones, incluida la de Foro.

La posibilidad de repetir la coalición con la formación forista -planteada a Casado por la presidenta de Foro, Carmen Moriyón, en la manifestación de la plaza de Colón- fue cuestionada por la candidata designada por la dirección nacional para las autonómicas en Asturias, Teresa Mallada, que "como afiliada" puso "en tela de juicio" los resultados que ha dado hasta ahora ese pacto.

No obstante, según Mallada, la decisión que tome Casado "será muy bien acogida, como siempre, por los afiliados del PP en Asturias" y se mostró convencida de que el líder popular no iba a "perder el tiempo" pidiéndolo una opinión que no le corresponde.

Por el contrario, la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, -que impulsó las coaliciones de 2015 y 2016- consideró que ahora "es más necesario que nunca sumar votos" y que cuestionar el acuerdo obedece "a la miopía política y la falta de altura".