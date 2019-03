El 8M volverá a paralizar la Junta por segundo año consecutivo

(Corrige el sexto párrafo)

Oviedo, 4 mar (EFE).- La jornada de huelga feminista convocada para el 8M volverá a paralizar la actividad parlamentaria en la Junta General por segundo año consecutivo, una decisión que ha vuelto a generar discrepancias entre PSOE, Podemos e IU con Foro, PP y Ciudadanos, que apoyaban mantener el pleno previsto para ese día.

Al igual que ocurrió hace años, PSOE y Podemos se han sumado a la petición de IU de que suspenda la sesión plenaria y se lleve a cabo una 'huelga simbólica' de apoyo a las reivindicaciones del 8M que, a juicio de PP, Ciudadanos y Foro, podrían ser respaldadas por otras vías que no fueran la de suspender la actividad parlamentaria.

Para la líder del PP, Mercedes Fernández, desatender las labores parlamentarias por unos diputados que no tienen derecho a huelga dado que no tienen una relación laboral con el parlamento, no es hacer "un buen servicio" a las demandas de las mujeres desde una cámara "que aún tiene muchos asuntos pendientes de despachar".

"La huelga no es un derecho que se pueda imponer de manera obligatoria en un país democrático", ha señalado Fernández tras criticar también que la izquierda "imponga" ahora un cambio en el calendario pactado hace meses de cara al tramo final de legislatura.

De esta forma esta semana se celebrará sólo la sesión del jueves, en la que se tramitarán iniciativas de control al Gobierno, y se intentará consensuar, a instancias del PSOE, una declaración institucional de apoyo al 8M en la que el PP ha pedido que no incluya cuestiones que dejen fuera a ningún grupo parlamentario.

Por el contrario, el portavoz socialista Marcelino Marcos Líndez ha señalado que la suspensión del pleno permite mostrar la solidaridad de la Junta "con una reivindicación muy legítima" y que este año es aún más necesarias "ante el mensaje involucionista de la derecha" sobre los derechos de la mujer.

No obstante, Marcos ha pedido que nadie intente patrimonializar el movimiento feminista "que es quien debe liderar estas reivindicaciones" mientras que su homóloga de IU, Concha Masa, ha defendido que la suspensión del pleno es necesaria para dar visibilidad a la jornada de huelga convocada para ese día.

Para la diputada y candidata de Podemos, Lorena Gil, la del año pasado fue "una jornada histórica que marco un antes y un después" que hace necesario apoyar "la huelga de todas las mujeres de Asturias" para luchar no sólo "contra las violencias" sino en defensa de los derechos sociales y económicos conculcados.

Desde Foro, su parlamentario Pedro Leal ha incidido en que la huelga "es un derecho, no una obligación" y, tras subrayar que los diputados no están sujetos al Estatuto de los Trabajadores y por lo tanto no lo tienen, ha lamentado se rompan "las buenas costumbres" de la Junta con el objetivo de "patrimonializar con fines electoralistas" un asunto como el de la igualdad.

Por último, el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha apuntado que en la defensa de esos derechos hay otras medidas que se pueden tomar como suspender temporalmente el pleno ese día y aprobar durante la sesión una declaración institucional en un parlamento cuya obligación es "legislar para que la situación cambie".