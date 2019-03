CCOO pide negociar planes de igualdad en la administración autonómica

Oviedo, 5 mar (EFE).- La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Asturias ha reclamado al Gobierno regional la negociación de planes de igualdad para acabar con la brecha salarial, la desigualdad y la discriminación de las mujeres que a su juicio hay en la administración pública asturiana.

En una rueda de prensa convocada para presentar la convocatoria de huelga general con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el sindicato ha apuntado que en el caso de la administración asturiana aún no hay un plan de igualdad pese a que los trabajos para su puesta en marcha arrancaron a principios de 2018.

El sindicato, que no ha firmado el plan de la administración general del estado porque las medidas son "un brindis al sol", ha pedido planes autonómicos de igualdad porque los puestos feminizados son "los que menos complementos tienen", las reducciones de jornada y excedencias por conciliación las cogen mayoritariamente las mujeres y por la dificultad de las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad.

CCOO denuncia que no se ha puesto en marcha el permiso de cinco días para conciliación recogido en el II acuerdo por el empleo público, que no se ha ampliado el permiso de paternidad en la administración autonómica y que no hay servicio de escuela infantil y cuidados pese a que hay 36.000 personas en plantilla.

Por otro lado, el sindicato ha afirmado que no se prevé contratar personal para las unidades de valoración integral forenses que está previsto crear en Oviedo y Gijón, que son "sólo un nombre que se le da al personal que viene haciendo las funciones de valoración de los casos de violencia de género".

"No se mejora la atención ni se amplían recursos", ha criticado CCOO, que ha asegurado que los nuevos puestos de atención a víctimas no serán plantilla orgánica.