El Principado busca un reparto equitativo del "escasísimo" cupo de xarda

Oviedo, 7 mar (EFE).- La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, ha asegurado este jueves que su departamento está en contacto con la federación de cofradías de pescadores de Asturias para realizar un reparto equitativo entre los distintos armadores de la región del "escasísimo" cupo de xarda que tiene la región para este año

En respuesta en el pleno de la Junta General a una pregunta de la diputada de Foro Asturias Carmen Fernández sobre la situación de la pesca de xarda en el Principado, Álvarez ha asegurado que la Consejería sigue trabajando para cambiar el actual reparto de la xarda, impuesto en su día por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que "perjudica" a los pescadores asturianos.

"No damos la batalla por perdida y estamos a día de hoy negociando con el Ministerio. No sé cómo acabará la negociación pero no he decaído el interés", ha contestado la consejera, que ha indicado que desde el pasado mes de julio, cuando el se formalizó el nuevo gobierno socialista en España, mantienen estas negociaciones.

Ha precisado que su departamento fomenta el acuerdo entre las distintas cofradías de la región para repartir equitativamente el "escaso" cupo de xarda, algo más de mil toneladas, para que se pueda repartir de forma ordenada entre cada armador, con el fin de que sepa cuál es su cuota y decida cuándo le interesa pescar.

Ha dicho que "siempre" han ido "de la mano de los pescadores" y ha afeado a Foro que "callaran" cuando el PP realizó el reparto que "era lesivo" para los intereses de la región debido a que, como ahora, tiene un pacto electoral, motivo, en su opinión, para "no usar su voto influyente" en el Congreso contra esta distribución.

Por su parte, Fernández, que ha interpelado a la consejera sobre el cumplimiento de las sentencias que anularon el reparto del cupo de la xarda de campañas anteriores, ha recalcado que "con tres sentencias favorables" a la demanda del Principado los pescadores asturianos "no han visto ni un solo cambio en el reparto de la xarda que está basado en la misma orden ministerial" del PP.

A su juicio, esta situación está provocando una "desmotivación absoluta de los pescadores y está influyendo en el relevo generacional".

"Exija a Sánchez que mediante decretazo cambie la actual política de reparto de la xarda por un modelo que favorezca los intereses de Asturias", ha subrayado la diputada de Foro, que ha aventurado la "desaparición" del sector pesquero si se mantiene la actual cuota.

"Sin dejar pescar no habrá pescadores", ha aseverado Fernández, que ha apuntado que el actual reparto de la xarda, con un 45 por ciento menos para Asturias, es "una miseria" y ha tasado en cuatro millones de euros las pérdidas del sector.