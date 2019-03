El "solitario asturiano" afronta 10 años por dos atracos en Oviedo

Oviedo, 7 mar (EFE).- La Fiscalía solicita una pena de diez años de prisión para el conocido como "el solitario asturiano" por su presunta autoría en dos atracos perpetrados en entidades bancarias de Oviedo en el año 2016.

El acusado, con numerosos antecedentes por atracos a entidades financieras y otros hechos delictivos, fue arrestado en 2017 en Santander cuando trataba de robar en otra sucursal.

El primer atraco por el que será juzgado el 27 de marzo se produjo sobre las 13:58 horas del 20 de octubre de 2016, cuando el acusado se dirigió a la sucursal de la Caja Rural de la calle Fray Ceferino número 52 de Oviedo y, tras colocarse una boina tipo militar, se acercó al mostrador.

Según la versión de la Fiscalía, el acusado esgrimió un cuchillo tipo jamonero y le dijo a la empleada: "Esto no es una broma, quiero 12.000 euros en tres minutos, no quiero ni un duro más, hay un coche esperándome en la rotonda, me he quedado sin trabajo y han puesto ese precio a mi vida, quiero 10.000 euros por un lado y 2.000 euros por otro".

Las empleadas, ante el temor de sufrir un mal mayor, le entregaron los 12.000 euros en una bolsa de plástico con el anagrama de un supermercado que llevaba el acusado, que se dio inmediatamente a la fuga.

El segundo atraco se produjo sobre las 8:26 horas del 7 de diciembre de 2016, cuando el acusado se dirigió a la sucursal de la Caja Rural de la calle Tito Bustillo número 1 de Oviedo, donde tras situarse detrás de un cliente, sacó de una bolsa de plástico que llevaba un cuchillo de cocina de grandes dimensiones.

A continuación, se colocó delante del mostrador con el cuchillo y exigió a las empleadas que le entregasen dinero "en billetes grandes".

En esa ocasión, les repitió a las empleadas que, al salir de su domicilio, había varias personas esperándole y que, tras apuntarle con una pistola y meterle en un coche, le obligaron a entrar en el banco porque les adeudaba 3.000 euros.

El "solitario asturiano" aseguró que él ni siquiera conocía Oviedo y que podían estar tranquilas, pues solo quería el dinero.

La Fiscalía señala que las empleadas, ante el temor de sufrir algún daño, le entregaron 13.415 euros, que introdujeron en la bolsa del acusado, que se dio a la fuga.

El Ministerio Fiscal imputa al acusado dos delitos de robo con intimidación cometido en local abierto al público y con instrumento peligroso y aplica la circunstancia agravante de reincidencia.

Además, pide que el acusado indemnice a Caja Rural con 6.000 euros y a la compañía de seguros, con 19.415 euros, que se corresponden con la cantidad que había abonado a la entidad bancaria.

La vista oral está señalada el próximo 27 de marzo en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 11:00 horas.