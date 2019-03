Miles de estudiantes claman en Oviedo y Gijón por la igualdad de las mujeres

(Añade datos de participantes)

Oviedo/Gijón, 8 mar (EFE).- Miles de estudiantes, a los que se han unido multitud de personas de todas las edades, se han manifestado este viernes en Oviedo y Gijón con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8M) para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres y rechazar la violencia machista.

En una jornada de huelga estudiantil, la manifestación más numerosa ha tenido lugar en la capital asturiana donde más de 5.000 personas, según la policía, han secundado la convocatoria del Sindicato de Estudiantes y su plataforma feminista Libres y Combativas.

Su llamada para concentrarse al mediodía en la plaza de la Escandalera ha derivado en una manifestación por el centro de la ciudad que ha culminado en la Plaza de España, frente a las sedes de la Delegación del Gobierno y de la Consejería de Educación.

Miles de personas con numerosas pancartas a favor de la mujer y globos morados han marchado desde ese punto hasta la plaza del Ayuntamiento, donde había convocada otra concentración por la igualdad, y desde allí han iniciado una marcha por calles céntricas de la capital.

Al grito de "Ni una menos, vivas las queremos", "Únete, no nos mires" o "Vosotros machistas, sois los terroristas", los manifestantes han cortado el tráfico de la calle Uría y otras calles del centro de la ciudad, por las que han marchado en un tono festivo.

Esta multitudinaria manifestación precede a la que esta tarde se celebrará en Gijón bajo el lema "Si nosotras paramos, se para el mundo".

En Gijón, han sido varias decenas de estudiantes las que se han manifestado este mediodía en la plaza del Parchís para protestar contra la "violencia machista", la "justicia patriarcal" y la "opresión capitalista".

Organizada también por el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas, la marcha ha partido a las 12:00 horas bajo consignas como "Yo no necesito un príncipe azul", "Ni sumisa, ni devota. Quiero ser libre, rebelde y loca" y "Queremos ser lo que somos".

Los participantes han recorrido alguna de las calles del centro de la ciudad al grito de "Se dice feminista, no feminazi", "No hay excusa para el que abusa", "No es un caso aislado, se llama patriarcado" y "No son muertes son asesinatos".

La concentración ha culminado frente al Ayuntamiento de Gijón, donde, a su vez, se estaba celebrando otra protesta que ha abarrotado la Plaza Mayor.

La portavoz del sindicato estudiantil, Anahí López, ha afirmado que la huelga está siendo secundada de forma masiva en los centros educativos y en un 90 por ciento en el ámbito universitario.

Según ha dicho, hoy volverá a ser un "día histórico" en el que , nuevamente, "el movimiento juvenil sale a las calles" para reivindicar un "feminismo revolucionario y anticapitalista".

Unido a ello, ha rechazado las medidas que pretende poner en marcha la "extrema derecha" y el "trifachito", en alusión al PP, Ciudadanos y Vox.

En la concentración frente al Ayuntamiento de Avilés, que ha sido también multitudinaria, la alcaldesa, Mariví Monteserín, del PSOE, ha señalado que cada año que pasa se ve a "más hombres y mujeres que decididamente quieren una sociedad más igual".

"Creo que mientras haya motivos, y hay muchos, esto va a ir creciendo, lo que cual no quiere decir que no haya una reacción a todo esto que vemos también como una posible amenaza y, desde luego, hay que defender todo lo que hemos hecho, avanzar y no permitir que se den pasos atrás", ha declarado Monterín en una plaza de España abarrotada de gente.

En la concentración avilesina, donde se ha leído un manifiesto en defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres, y donde se han se ha coreado frases como "abajo el patriarcado y arriba el feminismo, que va a vencer". EFE

EFE