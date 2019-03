El Sporting busca ante el Almería romper su mala racha en casa

Gijón, 8 mar (EFE).- El Sporting, con cinco bajas, entre ellas las de los titulares, Babin, Canella y Cristian Salvador, busca ante el Almería romper su mala racha en El Molinón donde ha encajado tres derrotas consecutivas que le han alejado de la lucha por los puestos de ascenso y que tiene desencantada a una afición que, a pesar de todo, apoyará al equipo de manera masiva.

José Alberto, el entrenador rojiblanco, dará continuidad al equipo que viene de ganar en el campo del Numancia si bien deberá buscar un sustituto a Cristian Salvador, un hombre clave en el centro del campo, un puesto para el que se perfila el portugués André Sousa con el que ensayó a lo largo de la semana como acompañante de Cofie.

El técnico rojiblanco no tiene muchas alternativas para la defensa en la que las bajas de Babin y Canella le dejan sin dos de los hombres más regulares de la temporada por lo que todo hace indicar que repetirá la misma zaga que ante el Numancia: Geraldes, Álex Pérez, Peybernes y Molinero, un habitual lateral derecho que no contaba para José Alberto hasta la pasada jornada en la que le situó en la banda izquierda.

En el centro del campo es segura la presencia de Cofie, otro jugador que apenas estaba contando para el entrenador pero que ahora lleva tres jornadas como titular, mientras que para cubrir la baja de Cristian Salvador se abren varias alternativas ya que además de lo ensayado con Sousa podrían jugar en esa demarcación Nacho Méndez, Hernán Santana o incluso Robin Lod, aunque éste viene de una lesión y su presencia en el once inicial no parece probable.

Por delante se mantendrán, salvo sorpresa, Carmona, Álex Alegría, Aitor García y Djurdjevic en una apuesta por un juego más ofensivo con dos delanteros natos como Alegría y Djurdjevic repitiendo el esquema de Los Pajaritos, que dio buen resultado ya que el Sporting sumó tres puntos que mantienen viva la esperanza de una recuperación.

La plantilla trabajó esta semana con la mente puesta en romper la racha de tres derrotas consecutivas ante sus aficionados a pesar de que son conscientes de que el Almería es probablemente en estos momentos el equipo más en forma de la Segunda división ya que llega a El Molinón tras cuatro victorias consecutivas y cuatro meses sin perder fuera de casa.

José Alberto dirigió esta mañana una última sesión de entrenamiento que no dio pistas sobre sus planes para tratar de superar al Almería y tras el cual siguiendo con su práctica habitual cuando juega de local no facilitó lista de convocados por lo que no decidirá el equipo y los suplentes hasta minutos antes del comienzo del partido.