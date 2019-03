Ramón Argúelles abandona la dirección de IU

Oviedo, 12 mar (EFE).- El coordinador general de IU de Asturias, Ramón Argüelles, ha decidido abandonar el cargo tras la derrota que sufrió en las primarias celebradas la semana pasada para elegir a su cabeza de lista para las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

La eurodiputada Ángela Vallina se alzo con la victoria al conseguir el apoyo de casi la mitad de los participantes en la votación, frente al 39 por ciento de apoyos que consiguió Argüelles y el 12 por ciento de la tercera candidata el liza, Carmen Conde.

Tras estos resultados, Argüelles anunció que abría un periodo de reflexión personal que este lunes ha materializado con el anuncio de su dimisión al frente de la coalición, puesto que ocupaba desde 2016.

"Al no haber conseguido la unanimidad para la lista ni ser la candidatura ganadora he decidido renunciar a mi cargo de coordinador y así se lo he comunicado a Alberto Garzón. No es un paso atrás, sino oportunidad para que quien me sustituya consiga lo que no pude", ha señalado.

Argüelles ha anunciado que se mantendrá como coordinador en funciones y se mantendrá así hasta que se nombre un coordinador interino durante un plazo máximo de un año.