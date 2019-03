Ramón Argúelles abandona la dirección de IU de Asturias

Oviedo, 12 mar (EFE).- El coordinador general de IU de Asturias, Ramón Argüelles, ha decidido abandonar el cargo tras la derrota que sufrió en las primarias celebradas la semana pasada para elegir a su cabeza de lista para las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

La eurodiputada Ángela Vallina se alzó con la victoria al conseguir el apoyo de casi la mitad de los participantes en la votación, frente al 39 por ciento de apoyos que consiguió Argüelles y el 12 por ciento de la tercera candidata el liza, Carmen Conde.

Tras estos resultados, Argüelles anunció que abría un periodo de reflexión personal que este martes ha materializado con el anuncio de su dimisión al frente de la coalición, puesto que ocupaba desde 2016.

"Al no haber conseguido la unanimidad para la lista ni ser la candidatura ganadora he decidido renunciar a mi cargo de coordinador y así se lo he comunicado a Alberto Garzón. No es un paso atrás, sino oportunidad para que quien me sustituya consiga lo que yo no pude", ha señalado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por algunos de los miembros que integraban su lista.

Argüelles se mantendrá como coordinador en funciones, en principio durante una o dos semanas, hasta que la coordinadora de la coalición se reúna para nombrar a uno interino para un periodo máximo de un año.

En principio, ese coordinador interino se mantendrá hasta que pasen las citas electorales y hasta que se convoque una asamblea de la que salga elegido un sucesor.

Argüelles ha reconocido que no sabe hasta qué punto el relevo al frente de IU puede afectar a las citas electorales de abril y mayo pero que no podía postergar una decisión que ha tomado a su tiempo, una vez conocidos los resultados de las primarias.

Con su marcha, ha asegurado, no trata de castigar ni a IU ni a la lista de Ángela Vallina, a la que ha felicitado públicamente y deseado que saque los mejores resultados, pero a la que también ha afeado que no aceptase su propuesta para confeccionar una lista de consenso.

El aún coordinador de la coalición ha asegurado que ofreció a la eurodiputada y ya candidata a la Presidencia del Principado que ocupase el numero dos en una lista encabezada por él y que el tercer lugar fuese para el diputado Ovidio Zapico, una propuesta que calificó de "muy generosa" pero que Vallina no quiso negociar.

Argüelles ha incidido en que tras su derrota debía dar "este paso atrás" para que otra gente intente lo que él no ha conseguido y que con su marcha pone fin a su etapa en primera línea política, tras tres años como coordinador y otros diez años como alcalde de Lena.

Ahora volverá a su trabajo como asesor financiero en un despacho junto a su mujer, ha afirmado Argüelles, que continuará en IU como militante de base y defendiendo, ha dicho, una coalición "entendida como una suma" y en la que prevalezca la pluralidad.

De hecho, ha asegurado que de haber ganado las primarias lo primero que hubiese hecho es sumar al resto de candidaturas, "intentar la unidad en la salida", tal y como hizo cuando en 2016 ganó las primarias que le auparon como coordinador general.

Argüelles ha agradecido los apoyos que ha recibido durante su etapa al frente de IU, ha señalado que Garzón le dijo hoy que entendía su marcha y ha reconocido que en estos años al frente de IU de Asturias "se ha tragado sapos", como cuando le pedían que fuese más duro con Gaspar Llamazares o en algunos enfrentamientos con la dirección federal.

No obstante, se ha mostrado partidario de que IU de Asturias siga manteniendo la referencia federal, que no quiere un partido independiente en el Principado ni el enfrentamiento con Madrid, cuya dirección debe de entender que aquí hay una personalidad distinta y que dialogando se solucionan las cosas.

"En las elecciones generales, las competencias es de la dirección federal, pero intentaría el diálogo", ha señalado a raíz de que en Asturias saliese mayoritariamente el no en la consulta que se hizo a la militancia sobre la concurrencia a las elecciones generales junto a Podemos, opción que sí triunfó a nivel nacional.

Dado que Vallina ya se ha pronunciado a favor de que IU Asturias vaya en solitario a las elecciones generales, Argüelles ha señalado que hay que tener en cuenta que en esta organización es más lo que les une que los que les separa y ha mostrado su esperanza en que al final no haya un choque de trenes o que las diferencias se traten de solucionar a tortazos o a través de los periódicos.