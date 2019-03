Conde: "No es momento de egos, hay que ganar a una derecha muy problemática"

Avilés, 13 mar (EFE).- La concejala de IU en el Ayuntamiento de Avilés Carmen Conde, que quedó en tercer lugar en las primarias de la coalición para elaborar la candidatura autonómica, ha señalado este miércoles que "no es el momento de egos" sino de ganar las elecciones porque "viene una derecha con mucha problemática en la que nos estamos jugando mucho, especialmente las mujeres".

En declaraciones a Efe, Conde ha considerado que la dimisión del coordinador general de IU, Ramón Argüelles, "nunca es una buena noticia" y ha apuntado que le hubiera gustado que esa decisión la hubiera adoptado después de las elecciones.

No obstante, ha indicado que es su decisión y la respeta, "como no podría ser de otra manera", aunque ha recalcado que no es una buena noticia para la organización política.

El mismo respeto lo ha expresado respecto de los resultados del proceso de primarias que le dejó en tercer lugar, tal como se lo ha hecho llegar a Ángela Vallina, que resultó ganadora.

La lista de Ángela Vallina obtuvo en las primaras 606 votos, frente a los 483 de Ramón Argüelles y los 152 de Rosa Conde.

"Somos muy leales a la organización y, por lo tanto, nuestro trabajo dentro de ella continuará en la medida en que se vayan tomando decisiones políticas y poder hacerle frente al Gobierno de la FSA", ha señalado Conde.

A partir de este punto, ha declarado que seguirá con sus tareas de concejala en el Ayuntamiento de Avilés "rematando las cuestiones que son competencia del Grupo Municipal de IU".

"Lo siguiente será ir a mi puesto de trabajo, como no puede ser de otra manera, y seguir trabajando en el sindicato y en los movimientos sociales, especialmente en el feminista", ha subrayado.

Para la concejala avilesina, no es momento de hablar "de egos, ni de puestos ni de tirarnos los trastos a la cabeza, toca hablar de política y ganar las elecciones porque nos viene una derecha muy compacta, con mucha problemática en la que nos estamos jugando mucho, especialmente las mujeres".