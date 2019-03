Jesuita acusado de abusos en Gijón estuvo en colegios de Logroño y A Coruña

Madrid, 13 mar (EFE).- El jesuita denunciado por abusos sexuales a menores en Gijón -en donde estuvo entre 2005 y 2008-, y apartado ya de su cargo, ha trabajado también en colegios de esta orden religiosa en Logroño y A Coruña.

Así lo ha señalado a Efe el delegado de Educación de la Compañía de Jesús en España, Antonio Allende, quien ha asegurado que la Compañía no ha recibido ninguna denuncia de alumnos de los centros de Logroño o A Coruña, ciudad en la que trabajó durante 5 años.

El centro Sagrado Corazón Jesuitas de Logroño ha apartado de su colegio al religioso tras ser denunciado por abusos sexuales a menores hace unos años en Gijón y ha acordado que no tenga contacto con menores.

La Compañía de Jesús de España ha detallado este miércoles, en un comunicado, que el pasado 12 de enero conoció estos hechos, retiró inmediatamente al sacerdote jesuita de todo contacto con menores y lo apartó de su destino actual en Logroño, mientras se clarifica lo ocurrido.

Allende ha asegurado que están colaborando con la justicia en la investigación de los hechos y han iniciado el proceso canónico pertinente.

Los jesuitas han asegurado que llevan casi tres años investigando los posibles casos de abusos a menores dentro de su orden religiosa con la creación de "Comisiones de escucha" en los centros educativos o en ciudades en los que tienen noticia de "rumores" o denuncias contra alguna persona de la institución.

En cualquier caso, ha destacado que tiene operativo el correo electrónico: proteccion@jesiutas.es para recibir denuncias al respecto.

Hasta ahora, Allende ha explicado que la Compañía de Jesús tiene constancia de este caso de Gijón y de otro de presuntos abusos por parte de otro religioso del colegio logroñés que, al parecer, ocurrió en Salamanca en la década de los años ochenta.

Además, ha reconocido otros casos de abusos cometidos en Barcelona por los jesuitas Pere Sala en los 80 y Luis Tó, y hay también otros tres casos que se estudian en un colegio de Bilbao.

Los jesuitas cuentan en España con 68 colegios en los que estudian unos 80.000 alumnos y trabajan más de 5.000 docentes, de los que solo 70 son sacerdotes jesuitas.

Allende ha reconocido que no es fácil investigar estos casos de abusos a menores porque implica reconocer que "te has equivocado, que lo has hecho mal y que has hecho daño a la gente" y, además, "después de hacerles daño, no hemos sabido responder".

Pero ha asegurado que tanto la Compañía de Jesús como toda la Iglesia católica española "quiere atender a las víctimas" y debe encontrar la mejor forma de hacerlo.