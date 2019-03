Tejera: "Los futbolistas siempre queremos competir a un nivel alto"

Oviedo, 13 mar (EFE).- El jugador del Real Oviedo Sergio Tejera fue valorado como jugador Cinco Estrellas del mes de febrero, un reconocimiento de la afición que le llega en un año en el que el equipo está muy bien y recoge sus propios premios, por lo que afronta los duelos directos del calendario como "un mes bonito" para competir.

"Jugar contra equipos de arriba siempre es bonito. Llevo un año muy a gusto aquí, las lesiones me están respetando y eso me permite seguir trabajando para ayudar al equipo. Nos fuimos muy fastidiados tras la derrota en Mallorca porque era una oportunidad para engancharnos de verdad y no salieron las cosas, pero hay que pasar página", señala el catalán.

Tejera, que no se enfrentará a su ex equipo, el Nástic, por acumulación de tarjetas, insistió en que lo que deben hacer los carbayones es "ver los errores" que cometieron en Son Moix y hacer todo lo posible para que "no se vuelvan a repetir".

"Tuvimos un mal día y no salió nada, pero no hay que volverse loco. Venimos de muchos partidos haciendo las cosas bien y sacando los partidos adelante. Se trata de volver a ese camino. Estar fuera no le gusta a ningún futbolista, pero estamos todos disponibles y eso es lo importante. No pensaba en la tarjeta, pero vino y toca descansar", comentó el jugador.

El centrocampista verá desde la grada la visita de un Nástic situado en la parte baja de la tabla, pero advierte que el vestuario se toma el partido como un choque "de máximo nivel" porque estar ahí abajo hace llegar al conjunto tarraconense con necesidad de sumar.

Los azules se ejercitaron en las instalaciones de El Requexón con el refuerzo positivo que supone tener la enfermería vacía, por lo que Carlos Martínez, que volvió ayer con el grupo pero no participó de los partidillos finales, fue uno más en una sesión en la que únicamente se ausentó el propio Tejera, que realiza el trabajo de descarga propio de los sancionados.