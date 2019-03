Fernández, capitán del Córdoba, anima "a comerse" al Sporting

Córdoba, 14 mar (EFE).- El lateral José Manuel Fernández, uno de los capitanes del Córdoba, afirmó este jueves que su equipo tiene por delante "trece jornadas que son trece finales" y que en la primera de ellas, este domingo ante el Sporting en El Arcángel, hay que salir a "comerse" al adversario.

Fernández advirtió en rueda de prensa de que el Sporting de Gijón es "un gran equipo", si bien consideró que la victoria cordobesista es un asunto crucial porque "no hay plazos" y no pueden "bajar los brazos".

El capitán del Córdoba, penúltimo de LaLiga 1/2/3 por delante del descalificado Reus, admitió que el conjunto blanquiverde tendrá que corregir fallos, ya que "los errores" les "condenan muchísimo".

"Somos humanos y todo el mundo se equivoca; yo me he equivocado muchas veces en mi trabajo y seguramente vosotros también", indicó, aunque espera que no se repita porque no están "en disposición de cometer errores en todos los partidos" que les "cuestan los puntos".

La distancia de nueve puntos con la zona de permanencia es un dato que supone angustia en el vestuario, pero el zaguero cordobés subrayó que no le gusta "mirar más allá del siguiente partido", ya que "el fútbol cambia de una semana para otra" y todo se verá "mucho mejor" si ganan al Sporting.

La receta para lograr los tres puntos la ve clara: "Corriendo más que ellos y marcando un gol más que ellos, al final en el fútbol está todo inventado", aseveró.

Fernández apuntó que "hay que ponerle alma y corazón", ya que cuentan con el apoyo de los aficionados y quieren "darles una alegría, que se la merecen", por lo que confió en que los seguidores cordobesistas "estén con el equipo" porque, "sin ellos" del lado del equipo, "va a ser imposible".

Para el capitán, la crítica situación del Córdoba debe suponer un estímulo para dar un paso adelante a pesar de que las estadísticas lanzan un mensaje desalentador, pues ningún equipo logró salvarse con los puntos que acumula el equipo andaluz a estas alturas.

"Yo no veo que estemos en Segunda B; si bajamos los brazos, ya no tenemos nada que hacer", dijo Fernández, que recalcó que "quedan trece jornadas" y van "a darlo todo" por quedarse "en Segunda".