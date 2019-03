Carlos Martínez Guardado, candidato de Foro a la Alcaldía de Avilés

Avilés, 15 mar (EFE).- Carlos Martínez Guardado regresa "a la arena" política activa tras 24 años y será el candidato de Foro a la Alcaldía de Avilés para los comicios municipales del 26 de mayo, además de hacerse cargo de la Presidencia de Foro Avilés.

"Hace 24 años que dejé la política activa y regreso a la arena para aportar un discurso en positivo para la ciudad", ha declarado a Efe Carlos Martínez Guardado, que ha asegurado que no va a ser "el guerrero" que fue entonces, en su anterior etapa como concejal del PP.

La presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, presidirá mañana clausura del II Congreso local, en el que se hará efectivo el nombramiento de Martínez Guardado de presidente -dado que es el único candidato- y su automática condición de aspirante a la Alcaldía de Avilés.

"Creo que hay luchas que no tienen sentido, en política municipal muchas veces se juega a lo que se ve en televisión, y no es así, los baches ni son de derechas ni de izquierdas, hay que solucionarlos para los ciudadanos", ha declarado el ex edil.