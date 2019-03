Un concierto ensalzará los grandes hitos de la vida de Pedro Menéndez

Avilés, 15 mar (EFE).- El auditorio de la Casa Municipal de Cultura de Avilés acogerá mañana, sábado, un concierto a cargo de la Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina, bajo la dirección de Luis García Cortizas, en el que se interpretará un programa compuesto por siete piezas vinculadas a diferentes hitos de la vida del marino.

Será a partir de las 12 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, y se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del quinto centenario del nacimiento de Pedro Menéndez, que este fin de semana contará con varias citas destacadas.

El programa del concierto está asociado a la figura de Pedro Menéndez, ya que ha sido confeccionado buscando que cada obra tenga un vínculo con aspectos biográficos del marino, ofreciéndose así una suerte de una biografía musical.

El repertorio, de una hora de duración estimada, incluye las piezas Asturias (I. Albéniz), que es el lugar de nacimiento del marino; 1492 The Conquest of Paradise (Vangelis), en alusión a sus numerosos viajes transoceánicos, y Music of the English Renaissance (W. Byrd & T. Morley), conjunto de dos obras de autores ingleses coetáneos de Pedro Menéndez, en alusión a su papel durante el traslado de Felipe I a Inglaterra con motivo de la boda con María Tudor.

Completan el repertorio las piezas San Quintín (R. Dorado), en alusión a su participación en dicha batalla; Piratas del Caribe, (K. Badelt), por la incesante persecución a piratas de Pedro Menéndez; Conga del Fuego Nuevo (A. Márquez), por su presencia en Hispanoamérica como Adelantado y Gobernador de Cuba, y Santander, pasodoble (E. Rosillo), en alusión al lugar de su fallecimiento.

El Tercio del Norte de Infantería de Marina es una de las unidades emblemáticas del Cuerpo de Infantería de Marina, ubicada en la ciudad de Ferrol (A Coruña).