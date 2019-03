El Oviedo busca reengancharse a la lucha por el ascenso ante el Nástic

Oviedo/Tarragona, 16 mar (EFE).- El Rea Oviedo recibe al Nástic en un partido trascendental del lado local para no descolgarse de la lucha por la eliminatoria de ascenso tras el pinchazo en Mallorca (1-0) y a sabiendas de que saltará al campo sin su mejor jugador, el ex del conjunto tarraconense, Sergio Tejera, baja por sanción.

Los azules quieren volver a la senda de la victoria tras perder en Mallorca y haber dejado escapar dos puntos en el Tartiere ante el CD Lugo (1-1), un partido que tienen presente los carbayones para ser conscientes de que cualquier rival, esté en la situación en la que esté, les venderá cara la victoria.

En esa idea insistió el entrenador, Juan Antonio Anquela, quien señaló la concentración a balón parado como una de las facetas a recuperar para volver a ganar, algo que habían logrado los carbayones en tres jornadas consecutivas -Cádiz, Elche y Alcorcón- a las que sumó un valioso empate en Albacete.

Pese a sumar sólo dos de los últimos nueve puntos en juego, los oviedistas no se han descolgado ya que siguen a tres puntos de una fase de ascenso que marca el Cádiz con 47 puntos, pero sí ha privado al conjunto asturiano de aprovechar su buena dinámica para hacerse fuerte en esos puestos.

Forlín será baja de última hora tras no entrenarse el sábado por sufrir problema digestivo y tampoco ha sido convocado Carlos Martínez pese a haber entrenado toda la semana con el grupo, ya que el cuerpo técnico no quiere arriesgar con el navarro.

Quienes sí completan la lista son Jimmy y Javi Hernández, del filial -el primero como opción de refresco para un mediocampo en el que saldrá la dupla Folch-Muñoz por la baja de Tejera por sanción- y el segundo con opciones de recuperar un puesto de carrilero tras caerse de la lista la semana pasada.

El jienense, que revolucionó el once en Mallorca para tener más gente por dentro, puede que vuelva al sistema habitual de tres centrales con carrileros y que vuelva a efectuar cambios en cuanto a nombres, devolviendo a Joselu o Ibra el lugar que ocupó Toché en punta en Son Moix y dejando sólo dos mediocentros por lo que Diegui, Viti y Javi Hernández podrían actuar de carrileros.

En el ataque, Omar Ramos, Bárcenas y Berjón pugnan por dos puestos para acompañar al delantero, posición fija para el internacional panameño y que los otros dos candidatos disputan desde la falta de ritmo que da el hecho de venir de una lesión por lo que Viti o Johannesson tienen también opciones para ocupar ese lugar.

El Nàstic quiere sumar este domingo la segunda victoria consecutiva por primera vez en lo que va de temporada, a costa del Oviedo, al que ya derrotaron en la primera vuelta.

Los tarraconenses aun se encuentran a siete puntos de la permanencia, por lo que no puede dormirse si quiere continuar una temporada más en la Liga 1/2/3.

El técnico del Nàstic, Enrique Martín, se ha llevado a dieciocho futbolistas a tierras asturianas, entre los que no están ni los lesionados Sebas Coris y Javi Márquez ni el sancionado Thioune.

La victoria de la pasada semana ante el Albacete (1-0) hará que Martín no haga más cambios en el once que los imprescindibles. Así que la entrada de Cotán por Thioune se presume como la única modificación en el once catalán.

Enrique Martín volverá a apostar por un defensa con tres centrales: Fali, Noguera y Mikel Villanueva. Pipa y Abrahám ocuparán los carriles y en el trivote, con la novedad de Cotán, repetirán el canterano Viti e Imanol García.

Luis Suárez y Kanté podrían repetir en la delantera, aunque Berat Sadik también empuja fuerte tras la diana que anotó el pasado sábado y que valió los tres puntos a los tarraconenses.

- Alineaciones probables

Real Oviedo: Champagne; Javi Hernández, Christian, Alanís, Carlos Hernández, Viti o Johannesson; Javi Muñoz, Folch; Berjón, Bárcenas, Joselu.

Nástic: Bernabé; Fali, Noguera, Mikel Villanueva; Pipa, Viti, Imanol, Cotán, Abrahám; Luis Suárez, Kanté.

Estadio: Carlos Tartiere

Horario: 12.00 hora local (11.00 GMT)

Arbitro: Pizarro Gómez (Colegio madrileño).