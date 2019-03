CCOO pide acelerar la negociación del Plan de Hunosa antes de las elecciones

Oviedo, 18 mar (EFE).- La sección sindical de CCOO en Hunosa ha emplazado este lunes a la dirección de Hunosa y a la de su accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a acelerar la negociación del Plan de Empresa de la compañía minera cuya última reunión se celebró el pasado 22 de febrero.

En un comunicado, el sindicato asegura no entender que no haya recibido una nueva convocatoria de reunión y muestra su temor a que esta demora sea una estrategia para que no haya casi margen de negociación antes del 28 de abril, proceso que "posiblemente" paralizaría la negociación si no hay un acuerdo antes de esa fecha.

Para CCOO, el Gobierno ha tenido el margen suficiente para que sus promesas se conviertan en hechos elaborando una propuesta de Plan de Empresa que garantice la viabilidad de la hullera pública.

De no ser así, apunta el sindicato, posiblemente se estaría ante "ocurrencias" de última hora, "justo lo que no pueden permitirse ni esta empresa ni sus trabajadores llamados a ser, según el presidente del Gobierno, el buque insignia de la transición ecológica".

Además, muestra su total predisposición a avanzar en la negociación y llegar, en su caso, a un posible acuerdo satisfactorio para las partes, pero considera imprescindible presentar una propuesta que disipe las incertidumbres que pesan sobre la plantilla de Hunosa y de las contratas dependientes de la empresa.

CCOO reclama que Hunosa cumpla con el objeto social de sus estatutos que pasa, además de por la explotación de minas de carbón, por la reindustrialización, mediante las oportunas políticas de diversificación empresarial de las comarcas mineras.

Este proceso, recuerdan, debe llevarse a cabo mediante el aprovechamiento forestal de los montes de su propiedad y la "participación en actividades de generación eléctrica, principalmente en proyectos de generación de energías limpias.

Esta cuestión, apunta el sindicato, es uno de los puntos principales demanda en esta negociación y que contribuiría a la garantía de todo el empleo dependiente de la propia empresa además de la generación de nuevo tejido productivo en las cuencas.