Ocan: Los ediles de Aller sabían que era ilegal ceder terrenos al Montepío

Oviedo, 18 mar (EFE).- El Observatorio Ciudadanu Anticorrupción (Ocan), que ejerce la acusación popular en el "caso Hulla", ha advertido este lunes de que los 17 concejales del Ayuntamiento de Aller investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa por la cesión gratuita al Montepío de la Minería de los terrenos para construir un geriátrico sabían que era ilegal.

Según el portavoz de este colectivo, Manuel Benayas, dado que tanto la aprobación provisional como la definitiva de la cesión fueron informadas desfavorablemente por la Secretaría y la Intervención Municipal, todos los concejales aprobaron la decisión por unanimidad "a sabiendas de que contravenía la ley".

El pleno municipal, ha subrayado, es un órgano de gobierno y, por lo tanto, la responsabilidad recae de igual manera en los grupos que ostentaban el poder en el Ayuntamiento -PSOE e IU- como en los concejales del PP, entre los que figuraba la actual candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada.

Los reparos de la Intervención y la Secretaría hacían alusión al hecho de que la corporación no podía ceder gratuitamente la parcela -adquirida previamente al Ayuntamiento de Mieres- a una entidad privada como el Montepío que, pese a no tener ánimo de lucro, no tiene reconocido el carácter de entidad de interés público.

La condición de investigados de los ediles de Aller entre 2008 y 2010 se conoció después de que la titular del juzgado número 3 de Oviedo, que instruye el "caso Hulla" en la que investiga el supuesto desvío de fondos públicos en la construcción del geriátrico de Felechosa, aceptara la inhibición del juzgado número 2 de Lena, ante el que Xente por Aller presentó denuncia contra dichos concejales.

De esta forma se acumularán en un procedimiento, aunque abriendo una pieza separada, la causa contra la corporación allerana y las diligencias abiertas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para conocer, entre otras, la procedencia del patrimonio del exsecretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, tras regularizar 1,2 millones de euros en la amnistía fiscal.

Según el portavoz de Ocan, entidad vinculada a Podemos, la decisión de levantar el reparo a los informes técnicos no daba razones jurídicas a la vez que ha subrayado que aludir al beneficio que obtendría el concejo con el empleo que generaría el geriátrico "no ampara saltarse la ley a la torera".

"Esto tiene más que ver con el poder omnímodo de Fernández Villa y del SOMA-UGT en todos los partidos y en todos los ámbitos", ha señalado Benayas mientras que el abogado de Ocan, Alberto Suárez, ha señalado que no se puede alegar "desconocimiento" sobre la ilegalidad de la actuación "por mucho coste político que conlleve".

Suárez ha apuntado además que, pese a no conocer el detalle de la instrucción realizada por el juzgado de Lena, "lo lógico" es que los 17 investigados hayan sido citados a declarar dado que la causa se instruye desde hace un año y medio "y lo primero que se hace al abrir diligencias es llamar a los investigados".

La candidata autonómica del PP defendió el pasado viernes la legalidad de una operación a que el Principado no puso reparos y, tras mostrar su extrañeza por que su condición de investigada se conozca en plena precampaña, aseguró que ningún concejal investigado había sido llamado a declarar en el juzgado de Lena.

La "Operación Hulla", que instruye el juzgado número 3 de Oviedo, investiga el supuesto desvío de fondos en la construcción del geriátrico por parte del Montepío de la Minería, que requirió una inversión de 32 millones de euros con cargo a los fondos mineros.

Dicha obra fue la única ejecutada en Asturias con cargo a las partidas destinadas a compensar los efectos de la reconversión minera que no fue ejecutada por una administración pública lo que obligó a cambiar en 2009 la normativa vigente para que pudiera ser acometida por una entidad sin ánimo de lucro como el Montepío.

Anticorrupción inició esta investigación después de que Fernández Villa y el expresidente del Montepío José Antonio Postigo se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico.