Viesgo tendrá en septiembre operativo su nuevo centro de control

Santander, 18 mar (EFE).- La compañía eléctrica Viesgo tendrá operativo en septiembre su nuevo centro de control de operaciones en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), tras una inversión de 4,3 millones de euros, y que tiene como objetivo incrementar la seguridad de la empresa y modernizar sus equipos.

Así lo ha anunciado hoy el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, quien ha acompañado al jefe del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, en su visita a las obras de este nuevo edificio, que cuenta con una superficie construida de casi 4.200 metros, y en él trabajarán unas 150 personas para dar servicio a Cantabria, Galicia, Asturias y el norte de Castilla y León, sustituyendo al actual, situado en el polígono de Candina.

Antoñanzas ha transmitido a Revilla la intención de Viesgo de seguir apostando por Cantabria, y como ejemplo ha puesto el traslado del centro de operaciones a este "emblemático" edificio, proyectado junto a su actual sede, y también la inversión prevista por la empresa de entre 25 y 30 millones de euros anuales en la región.

"Una apuesta por la modernidad en la línea de Viesgo", ha considerado el presidente cántabro, quien espera que sea esta compañía la que adquiera la última parcela disponible en este Parque Tecnológico.

Según Antoñanzas, el centro de operaciones es la parte "más emblemática" de la compañía y, de hecho, ha sido considerado como edificio crítico por parte del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras.

Desde este centro neurálgico, que estará gestionado durante las 24 horas del día, se podrán ver todos los puntos de conexión para poder afrontar los problemas que puedan surgir en el suministro, así como una sala de crisis por si la compañía sufriera un ataque o ciberataque.

Por ello, ha apuntado que, además de zona de oficinas, el edificio tendrá en algunas estancias muros de hormigón y cristales blindados, siempre con la seguridad como "prioridad".

Revilla ha explicado que desde este "centro de crisis" se podrá controlar y saber el problema que sea "en un minuto" para tardar "otro más en que se pueda solucionar".

Revilla, que ha destacado el papel de Miguel Antoñanzas al frente de Viesgo, se ha mostrado seguro de la continuidad de Viesgo en Cantabria, "Estoy seguro de que la parcela que queda libre (en el PCTCAN) la va a comprar. Tengo esa intuición. No me dices que no", le ha dicho al presidente de Viesgo.

El presidente de Cantabria ha dicho que, pese a que Viesgo vendió parte de sus activos a Repsol, sigue conservando el núcleo fundamental y su domicilio social, como el nuevo comprador, que también lo tendrá en Cantabria, por lo que es una operación que desde el Gobierno han valorado "muy positivamente".

Y ha señalado que la compañía eléctrica ha suscrito también hoy una colaboración de dos años con el Festival Internacional de Santander (FIS) y el patrocinio de su sesión inaugural, además de mantener su relación con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) o con Cáritas, lo que Revilla ve una prueba de su apuesta por Cantabria.

Tras la visita, Revilla y Antoñanzas han entregado los Premios Seguridad y Salud con los que Viesgo reconoce anualmente las mejores prácticas de sus empresas contratistas en materia de seguridad a lo largo del ejercicio anterior.

Gujorsa ha recibido el Premio al Mejor Desempeño Preventivo en 2018; Elecnor ha sido reconocida con el Premio a la Proactividad en la Comunicación de Riesgos; el Premio a la Mejor gestión Documental ha sido para la UTE Blacosa; Omexon ha recogido el Premio a las Mejores Iniciativas de Innovación y, finalmente, Deloitte ha sido premiada por la Mayor Evolución en materia de seguridad y salud.