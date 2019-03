Barbón tacha a Alcoa de "indecente" por meter miedo con mensajes de cierres

Oviedo, 19 mar (EFE).- El secretario general de la Federación Socialista Asturiana y candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado que es "indecente" que la dirección de Alcoa intente calentar más el ambiente lanzando mensajes de miedo.

Barbón se ha expresado así a raíz de que la dirección de Alcoa asegurase que el borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos pone en peligro la viabilidad de la planta de aluminio de San Ciprián, en Lugo y ha asegurado que se trata de un mensaje "absolutamente indecente".

En su opinión, es comprensible la posición de los trabajadores, pero no la de la dirección de una multinacional que ha cerrado ya sus plantas de Avilés y A Coruña y que "está generando una polémica para inyectar más miedo a un debate que no puede hacerse así".

Tras preguntarse cómo es posible que si hasta ahora no había ningún tipo de seguridad ni estabilidad, la elaboración de un documento como este estatuto, que trata de dar respuesta a esa situación, pueda hacer peligrar la factoría lucense.

Para Barbón, la responsabilidad de que Alcoa tenga problemas no es del Gobierno, es de la gestión de una empresa que en los últimos diez recibió casi mil millones de euros y no hizo ninguna inversión de futuro en las plantas que hoy están en peligro".

Ha incidido en que este Gobierno ha hecho en nueve meses lo que no hizo el PP en los últimos siete años en los que sus Ejecutivos "no tenían política industrial alguna".

Ante las críticas que ha suscitado el Estatuto diseñado por el Ejecutivo socialista para la industria electrointensiva, Barbón ha recordado que, es precisamente eso, una propuesta a la que siempre se pueden hacer aportaciones positivas.

"Cuando hay una propuesta no se trata de hacer una protesta sino alegaciones y yo invito a empresas y Gobiernos a hacerlas", ha afirmado Barbón antes de recordar que esta es la primera vez en el ordenamiento jurídico español que se habla de industria electrointensiva "que era una realidad de hecho, pero no de derecho y a la que no se reconocía su problemática propia".

Barbón ha valorado que se vayan a ligar las ayudas a inversiones de eficiencia energética o al mantenimiento de la actividad económica durante un mínimo de tres años, algo que, de haber existido en la etapa del PP, habría impedido los cierres de Alcoa "porque tendría que devolver muchos cientos de millones".