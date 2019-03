Exesposa de Grueso admite trabajos "puntuales" para el Niemeyer sin cobrar

Oviedo, 19 mar (EFE).- La exesposa del que fuera director general de la Fundación Niemeyer Natalio Grueso, Judit Pereiro, ha reconocido que colaboró con el centro cultural de Avilés con "trabajos puntuales" porque él se lo pidió, a pesar de que no iba a cobrar como voluntaria y que esa labor le obligó a reducir la jornada en su empresa.

Judit Pereiro, que afronta una petición fiscal de dos años y seis meses de prisión por su presunta complicidad en un delito de malversación, ha prestado declaración este martes ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, tras el exhaustivo interrogatorio a su exmarido, Natalio Grueso.

Pereiro ha explicado que es consultora de proyectos europeos y empezó a "colaborar" con la Fundación Príncipe de Asturias inicialmente y más tarde para la Fundación Niemeyer porque su entonces marido, que trabajó en ambas instituciones, así se lo pidió, pero él "no era el beneficiario", ha apostillado.

Ha asegurado que ni ella firmó un contrato para ser voluntaria, ni Grueso le comunicó que sería voluntaria y ha aseverado que tampoco utilizó los contactos que fraguó durante la etapa de su colaboración tanto en la Fundación Príncipe como en el Niemeyer para su profesión como consultora.

La exesposa de Grueso no ha concretado el contenido de los viajes que ambos realizaron a distintas ciudades y países y que vienen reflejados en algunas de las facturas que se investigan y ha señalado que "si yo no veía a Natalio en casa es porque estaba haciendo su trabajo, pero yo no conozco su agenda".

"Nunca cobré y colaboraba como un favor a la Fundación Niemeyer", ha llegado a decir la acusada, quien atribuye todos los gastos generados por su estancia en esos viajes, tanto en estancias de hotel como en billetes de avión, a las gestiones que realizaba para la Fundación Príncipe de Asturias.

A preguntas del fiscal, ha señalado que las únicas gestiones que realizó en el año 2006 pudieron haber sido para la Fundación Príncipe de Asturias y ha reconocido "no entender" las razones por las que se facturaron a la Fundación Niemeyer.

Pereiro sólo ha podido contestar a las preguntas del fiscal, ya que, una vez finalizado el interrogatorio del Ministerio Público el magistrado Javier Domínguez Begega, que preside el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, ha acordado continuar con su declaración mañana, día 20, a las 9:30 horas.

Para la sesión de mañana está previsto que Pereiro responda a las preguntas que le formulen las acusaciones pública y particular y las defensas y seguidamente dará comienzo la declaración de los otros tres acusados.

En la causa están como acusados José Luis Rebollo, exsecretario general de la Fundación Niemeyer, José María Vigil, exagente comercial y el exdirector de Producción, Marc Martí, que afrontan penas que oscilan entre los 18 meses y los ocho años de cárcel por su presunta colaboración en delitos de malversación.

La petición de pena más elevada es para Natalio Grueso, que afronta once años de prisión acusado de irregularidades contables durante su gestión por la emisión de facturas falsas o manipuladas.