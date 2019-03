Wenceslao López tilda de "espectáculo" la visita de Rosón al Palacio Miñor

Oviedo, 19 mar (EFE).- El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha tildado de "espectáculo" la visita del concejal de Economía, Rubén Rosón, a la sede de la Fundación Gustavo Bueno, en el palacete del antiguo Sanatorio Miñor, ya que sabe que la fundación tiene derecho legal a permanecer en las instalaciones.

Tras las dos visitas realizadas por Rosón al palacete de la avenida de Galicia para reclamar la organización que abandone las instalaciones, el alcalde ha indicado que Rosón sabe que aunque formalmente no existe un contrato firmado "de facto hay veinte años de hechos documentados" que "dan a la fundación derecho a seguir siendo inquilino" de las instalaciones.

"Es simplemente un espectáculo", ha considerado el alcalde, que ha señalado que aunque cree que "no es bueno" no puede prohibir a un ciudadano que acuda a las instalaciones municipales que considere oportuno.

López ha explicado que el estudio del expediente deja "claro" que la fundación está en las instalaciones "por derecho propio" y ha explicado que pese a que en su momento no se llegó a firmar el convenio hubo un acuerdo de pleno en el que se acordaba la cesión del palacio a la fundación por cincuenta años.

Además, a partir de ese momento entre el Ayuntamiento y la Fundación hubo otro convenio en el que se detallan las actividades comprometidas y se subvenciona a la fundación por hacerlas, ha apostillado.

"Parece que no cabe duda de que la Fundación tiene un soporte legal", ha remarcado el regidor, que ha precisado que aunque no lo tuviera, Rosón "no tiene ninguna capacidad" para actuar en este caso porque no es su competencia y él como alcalde no le ha delegado la capacidad de actuación en el patrimonio municipal.

El Ayuntamiento, que no ha prorrogado el convenio con la fundación desde la llegada del actual equipo de gobierno, ha elaborado un inventario de todos los locales municipales que tiene cedidos, que tendrán que regirse por un reglamento que se aplicará a todos por igual.