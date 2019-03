Invierten 213.113 ? en minimizar el ruido del tráfico de la autovía minera

Oviedo, 21 mar (EFE).- La Consejería de Infraestructuras ha adjudicado en 213.113 euros la puesta en marcha de medidas de protección frente al ruido generado por la autovía AS-I (Mieres-Gijón), en el entorno de los puntos kilométricos 28,5 y 31, dentro de la parroquia de Leorio, en Gijón.

Los trabajos comenzarán mañana y se prolongarán durante dos meses, según ha informado este jueves la Consejería en un comunicado.

De acuerdo con los estudios realizados, en el primero de los tramos, comprendido entre los puntos kilométricos 28+400 y 28+620, se colocará un apantallamiento de hormigón fonoabsorbente de dos metros de altura.

En el segundo se instalará un apantallamiento de 52 metros de longitud y dos de altura sobre el desmonte del ramal de salida del enlace de Mareo, en la zona correspondiente a los puntos kilométricos 30,845 y 30,897 de la autovía y, dejando un solape entre pantallas, se continuará con una de 152 metros de largo y 4 de altura entre los puntos kilométricos 30,893 y 31,045.

En total, se cubrirán 200 metros entre los kilómetros 30,845 y 31,045 y las pantallas propuestas para esta zona serán de hormigón fonoabsorbente para alturas inferiores a 2 metros, con el propósito de evitar que resulten dañadas en las labores ordinarias de conservación.

Además, para completar toda la altura se instalarán paneles metálicos.

El proyecto incluye el desmontaje de la barrera de seguridad actual, un paso necesario para la ejecución de las obras, y su posterior recolocación. No obstante, en algunos tramos la barrera existente no se puede volver a aprovechar, dado que no dispone de un ancho compatible con la instalación de las futuras pantallas.

Por tanto, se sustituirá por una nueva que cumpla con los parámetros oportunos.