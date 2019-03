Lastra: obra en el corredor a la altura de Moreda podrían comenzar en 3 meses

Oviedo, 21 mar (EFE).- El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha afirmado este jueves que las obras para la reparación de la escollera de la carretera AS-112 (Corredor del Aller), a la altura de Moreda, que se vio afectada por las inundaciones de enero, podrían comenzar en tres meses al ser tramitada por urgencia.

En respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario de Ciudadanos, Nicanor García, sobre qué criterios ha tenido en cuenta para determinar que la reparación de los desperfectos causados por el temporal en la carretera AS-112 (Corredor del Aller) no se vaya a tramitar por la vía de urgencia, Lastra ha precisado que la obra sí se tramitará por urgencia, lo que permite acortar a la mitad los plazos de tramitación y adjudicación, pero no por emergencia.

En el Pleno de la Junta General, ha indicado que, según los criterios que dicta la Ley de Contratos, el daño producido en esta vía y su influencia en el tráfico de la zona no permite tramitar la obra por emergencia, lo que posibilitará reducir aún más el tiempo para finalizar las obras.

Lastra ha señalado que en este caso hay una posibilidad de organizar la circulación, ya que por uno de los carriles fluye el tráfico en dirección al puerto de San Isidro mientras que por Moreda se da paso a los que van en dirección a Oviedo.

Ha apuntado que "en tres meses sería el tiempo sensato y razonable para poner en marcha" la actuación para la reparación de la escollera.

Por su parte, García ha subrayado que el agua del río sigue erosionando la carretera y ha advertido del "peligro inminente" que existe en esta infraestructura si no se actúa con emergencia, ya que una nueva crecida "podría llevarse el corredor entero", ha recalcado.

Ha destacado los "atascos monumentales" que se están produciendo en Moreda al reconducir el tráfico por esta localidad, que tiene que soportar un tráfico de 15.000 vehículos diarios.

"Usted ha dado unos datos sobre el uso de la vía que no son ciertos. No es esta carretera la que tiene más de 15.000 vehículos, tendrá unos 5.000. La confunde con el corredor que quizá pase de 20.000", ha aseverado el consejero, que ha dicho que con estas palabras no quiere darle "menor valor" a la circulación que soporta ahora Moreda.