Rechazan reprobar a Pola y Alonso entre críticas a Podemos por electoralismo

Oviedo, 22 mar (EFE).- Los diputados de Podemos en la Junta General del Principado se han quedado solos en su intento de reprobar a los consejeros de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, y de Educación, Genaro Alonso, por su gestión llevada a cabo en materia de I+D+i.

PSOE, IU y Ciudadanos votaron en contra, y PP y Foro se abstuvieron en la votación de una proposición no de ley que concitó críticas de todos ellos por considerarla oportunista o electoralista.

Sin embargo, para el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, la reprobación era merecida para ambos porque "la gestión ha empeorado la situación de la ciencia asturiana y que ha dejado tirados a cientos, sino a miles de investigadores", por los retrasos acumulados desde el año 2015 en la convocatoria de las becas predoctorales Severo Ochoa, principalmente.

Las becas en 2015 y 2018 no se convocaron; en 2016 los investigadores se incorporaron en junio de 2017 y ese año hubo convocatoria pero la mayoría de los beneficiarios se incorporaron en diciembre de 2018 y aún hay tres personas esperando integrarse en el Consejo Superior de investigaciones Científicas y en el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, según el relato de Podemos.

Para el socialista Marcelino Marcos Líndez, Podemos no aportó argumentos sólidos para pedir la reprobación de ambos consejeros y con su propuesta sólo ha demostrado su desquiciamiento por no haber visto colmadas sus expectativas esta legislatura".

Para el popular David González, aunque sea cierto que hay una "nefasta gestión" en materia de investigación o de retorno del talento, también lo es que la iniciativa de la formación morada responde a una "teatralidad con la que quiere marcar sus diferencias cuando llegan las elecciones".

"Este gobierno no ha entendido", según Concha Masa, de IU, que la investigación es "fundamental para la supervivencia de Asturias, que debe ser su minería del siglo XXI", pero que no se puede apoyar esta iniciativa por ser "oportunista y no aportar nada positivo".

Nicanor García, de Ciudadanos, ha calificado de exagerado el discurso de Podemos respecto a la I+D+i, mientras que el forista Pedro Leal, tras señalar que sí que hay una gestión inadecuada, tampoco considera que se den los requisitos para adoptar esta medida, que carece de efectos prácticos, y que, en su opinión, es una farsa de cariz electoralista.

En la actual legislatura la Junta General ha reprobado ya al consejero de Sanidad, Francisco del Busto; a la titular de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, y a la exconsejera de Infraestructuras, Belén Fernández.