Isabel Jiménez: el feminismo es el despertar de la mujer hacia su autoestima

Zaragoza, 24 mar (EFE).- Isabel Jiménez dirige desde hace 18 años la Fundación Secretariado Gitano en Aragón, una institución que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas gitanas promoviendo la igualdad de trato, desde la que defiende el feminismo como "el despertar de la mujer hacia su autoestima".

Nacida en Oviedo hace 72 años, aunque residente en la capital aragonesa desde que tenía 3, esta maestra es hija de padre gitano y madre paya, una "ventaja" que le ha permitido "vivir la interculturalidad" desde pequeña y comprender "una y otra parte" aunque sin entender "por qué una tiene que rechazar a otra".

Jiménez, quien ha trabajado en alfabetización de adultos en las asociaciones gitanas y también como coordinadora de proyectos educativos antes de llegar a dirigir esta Fundación, en la que confía ver "el relevo", analiza en una entrevista con Efe el papel de la mujer en la sociedad y en la cultura gitana.

Pregunta: ¿Se considera usted feminista?

Respuesta: Por supuesto que sí, el feminismo es el despertar de la mujer hacia su propia autoestima y valía. Cuando una mujer se da cuenta de que no tiene por qué estar sometida o infravalorada y que puede llegar adonde pueda, ya es feminista. Para mí es un despertar.

P: ¿Qué le ha aportado el feminismo?

R: Seguridad y ganas de seguir luchando para que otras mujeres se den cuenta de que son capaces de hacer más cosas y realizarse como personas. Existe mucha injusticia tan asumida por la mujer que es imperceptible la sumisión y todo este rol de pasividad que se nos ha impuesto por educación es una traba para no dejarnos ser nosotras mismas.

P: ¿Cree que las mujeres gitanas tienen más difícil la igualdad que las de otras culturas?

R: Probablemente sí porque (la gitana) es una sociedad mucho más tradicional y como está muy estigmatizada y existen muchos prejuicios contra ella se cierra y se crea una red de protección entre los miembros de la comunidad gitana frente a la discriminación y el rechazo. Eso tiende a cerrar más y, como consecuencia, las costumbres y tradiciones siguen siendo las mismas y es más difícil salir de allí porque fuera encuentran una realidad difícil.

P: ¿Como pueden contribuir las gitanas a lograr la igualdad?

R: Primero formándose, haciendo que sus hijos no dejen los estudios y que se eduquen para titularse en profesiones que les permitan tener un puesto de trabajo y un acceso a una vivienda en igualdad de condiciones, pero trabajando también en la defensa de derechos porque se necesitan políticas que defiendan los derechos fundamentales de las personas y combatan la discriminación. Hay que trabajar dentro de la comunidad mediante la educación, la formación y los estudios, pero también en la sociedad con la sensibilización y las leyes que nos protejan.

P: Lorena Borja, de 18 años, es la primera y única árbitra gitana en España y la abogada oscense Sara Giménez ha sido fichada por Albert Rivera para ir en las listas de Ciudadanos, ¿son buenos referentes para dar visibilidad a las mujeres de su cultura?

R.- Sí, también la abogada gitana Vanesa Carbonell está en la lista de Podemos y es que existe diversidad dentro de las familias gitanas, algo que la sociedad no percibe porque mete a todos en el mismo saco y parece que el perjuicio es común. Pero dentro de la cultura gitana existen diversidad de ideas, planteamientos y opciones. Hay quien opta por seguir las tradiciones antiguas a rajatabla y quien es más moderno y se abre a la sociedad, estudia y participa políticamente.

P: ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación a lo largo de su vida?

R: He vivido el franquismo y acudido a un colegio religioso y cuando estudiaba magisterio solo había una maestra gitana y la siguiente titulada fui yo. No he sentido discriminación, pero sí que estaba sola y era un asunto del que no hablaba porque era insólito que una gitana estudiara. Era una excepción, aunque no me sentí nunca rechazada.

P:- Y como mujer, ¿cuál ha sido la traba más difícil a la que se ha enfrentado?

R:- Cuesta mucho ir haciéndote un sitio en la sociedad, en el trabajo. Yo siempre he trabajado en asociacionismo gitano y al principio era solo cosa de hombres y me relegaban a un papel de maestra y en las decisiones de la junta decidían ellos. Hasta que se fueron incorporando más mujeres y empezamos a trabajar para ayudarlas, salir, hablar, comunicar y reivindicar por sí mismas. Supongo que es la misma situación que vive otra mujer activista o que quiere mejorar las cosas: se encuentra con trabas porque el patriarcado no está solamente en la población gitana, está en la sociedad.

P: ¿Cómo ve el futuro desde la Fundación Secretariado Gitano?

R: Veo que hay mucha gente joven que sabe que la única forma de estar bien en la sociedad y tener un empleo digno es estudiando y eso es un paso de intercambio y de convivencia dentro de la escolarización y en los institutos. Estamos trabajando para que los jóvenes terminen secundaria porque todavía hay un 64 % que la abandonan y los que la terminan continúan estudiando. La convivencia y el conocimiento generan una sociedad más empática, normalizada y sana y eso se logra con la educación y la eliminación de discursos racistas y xenófobos, tanto en los políticos como en la sociedad.