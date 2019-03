SACO supera los 30.000 espectadores en su V edición

Oviedo, 26 mar (EFE).- La V edición de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO) ha convocado a 30.102 personas en las 44 actividades programadas, un 31 por ciento más que en la IV edición.

En un comunicado, la organización del certamen cinematográfico organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo subraya que la afluencia de publico aumentó en un total de 9.293 espectadores.

Los espectáculos y las actividades de laMesta llevaron a los teatros Campoamor y Filarmónica, Plaza de la Catedral, Colegio de Abogados de Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias y Parking El Carbonero a 7.433 espectadores, mientras que en las actividades complementarias participaron 4.622 personas.

La programación cinematográfica de laSema, la sección más joven de SACO y que finalizará el próximo jueves, contó con 12.871 espectadores y los cuatro programas de laSema se desarrollaron en el Teatro Filarmónica desde el 6 de marzo en 27 sesiones (tres más que en la edición de 2018).

Las actividades más seguidas por los ovetenses en esta V edición fueron: SACO Music & AV, El mago de Oz, Keatoniana, El gabinete del doctor Caligari, Crossroads y los pases de Oscuro y Lucientes, de Samuel Alarcón, y Tres perfectos desconocidos, de Tim Wardle.

La acogida de la primera edición de Radar en 2019 fue "fabulosa", destaca la organización, que indica que se celebraron cuatro sesiones que llenaron el aforo del Teatro Filarmónica.

En total, la programación de la Fundación Municipal de Cultura en enero y febrero tuvo 9.422 espectadores.

Sumando las cifras del primer Radar y de la V edición de SACO, la programación cinematográfica organizada por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo en el primer trimestre de 2019 atrajo a 39.524 espectadores.

En abril, mayo y junio, el Teatro Filarmónica mostrará 26 producciones de países tan distintos como Rumanía, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Kenia o España.

El nuevo programa incluye una nueva entrega de cine rumano y un ciclo dedicado a la actriz Bette Davis.

Por otra parte, Oviedo es una de las seis ciudades españolas en las que se exhibirá la Muestra de Cine Rumano organizada por el Instituto Cultura Rumano, en colaboración con SACO y la Fundación Municipal de Cultura.

El Filarmónica exhibirá cinco largometrajes, producciones premiadas en festivales como Locarno, Karlovy Vary, Sevilla y Gijón, entre otros.

La Muestra de Cine Rumano arrancará el próximo 4 de abril con la película Lemonade, de Ioana Uricaru.

Ese día, la directora del Instituto Cultural Rumano, Maria Pop, estará en Oviedo para presentar este ciclo que agrupa los siguientes títulos: Alice T., Infinite football, I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians y One Step Behind the Seraphim.

En el año que se cumple el 30 aniversario del fallecimiento de Bette Davis, Radar le dedica un ciclo a la poderosa actriz americana que incluye siete de sus títulos más emblemáticos: El bosque petrificado (1936), La mujer marcada (1937), Jezabel (1938), La carta (1940), Eva al desnudo (1950), ¿Qué fue de Baby Jane? (1962) y Canción de cuna para un cadáver (1962).

Por segundo año consecutivo, Radar colabora con el Festival de Cine LGBTIQ del Centro Niemeyer, con la exhibición de una de las películas del concurso: Rafiki, de Wanuri Kahiu.