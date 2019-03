El corto de animación "El Diañu" inicia su andadura por los festivales

Gijón, 27 mar EFE.- El corto de animación "El Diañu", opera prima del director Samuel Fernandi que enaltece la figura mitológica del Diañu Burlón y la cultura de la minería asturiana, ha sido seleccionado para participar en varios festivales de cine de España.

La obra, resultado del trabajo de fin de curso dentro del Máster de Animación de la Universidad Politécnica de Valencia y es distribuida por Laboral Cinemateca, iniciará su recorrido la primera semana de abril en Bilbao.

Así, "El Diañu" podrá verse en la Students Competition del Festival Internacional de Cine de Animación de Bilbao Animakom 2019 que se celebra en la capital vizcaína del 2 al 8 de abril.

También participará en la decimoquinta edición del Cortoons Festival que acoge la localidad valenciana de Gandía entre el 4 y el 7 de abril.

Además, el corto ha sido seleccionado para competir en mayo en la Sección Oficial de Animación del VI Festival de Cine y Televisión Reino de León.

Fernandi ha utilizado una animación tradicional, de ilustración en la que predomina el blanco y negro, para narrar, por una parte, la leyenda tradicional del Diañu Burlón y, por otro, una historia profundamente enraizada en la tradición minera de Asturias.

Con música de Mapi Quintana, Felpeyu, Tomás de la Güeria -con Xosé Ambás- y Ramsés Ilesies, la película cuenta la historia de un minero llamado Xuan Vallina que encuentra en un bosque de castaños un caballo blanco con una mancha negra en la frente, que resulta ser el Diañu Burlón.

El cortometraje ha sido galardonado con el Premio Encuentro Audiovisual de Jóvenes en el Festival Internacional de Cine de Valencia-Cinema Jove 2018 y, desde su incorporación, al catálogo de distribución de Laboral Cinemateca ha participado en el Festival Cine a los Cuatro Vientos-Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria 2018.

También se exhibirá en el International Festival of Animated Films TOFUZI 2018 en Batumi (Georgia) y en la Muestra Iberoamericana de Cine de Animación Baixada Animada de Río de Janeiro.

Otro corto distribuido por Laboral Cinemateca, "The art of saying goodbye", de Erika Sanz, participará en el Geneva International Jewish Film Festival (Suiza) y en la cuadragésimo tercera edición del Cleveland International Film Festival (EEUU).

Además, en abril, estará presente en el Crossroads Film Festival que se celebra en Jackson, Mississippi (EEUU) y en el XXV Festival de la Imatge de Calella, Festimatge 2019 (Barcelona).

"The art of saying goodbye" es un drama íntimo de una pareja que lee mientras se da un baño y distintas capas de ficción se van superponiendo para profundizar en unos personajes, que son actores, creadores y creaciones al mismo tiempo.