Podemos llevará al Constitucional la renovación de la Sindicatura de Cuentas

Oviedo, 27 mar (EFE).- Podemos ha anunciado este miércoles que pedirá el amparo del Tribunal Constitucional tras ver rechazada la candidatura que había propuesto para la renovación de la Sindicatura de Cuentas del Principado tras considerar los servicios jurídicos del Parlamento asturiano que no cumple con los requisitos exigidos.

La lista con los tres candidatos de la formación morada, que ya había sido rechazada el pasado viernes, volvió a ser objeto de debate este jueves en la junta de portavoces de la Cámara regional que volvió a pronunciarse en contra de la misma.

En la reunión posterior de la Mesa de la Junta General, órgano de dirección de esta institución, todos los grupos representados, salvo Podemos, votaron en contra de la propuesta de la formación morada para que su candidatura, o al menos parte de ella, pudiese ser votada en el pleno parlamentario del viernes, último de la actual legislatura.

La formación morada dispone aún de plazo hasta mañana, jueves, para subsanar las deficiencias planteadas por los servicios jurídicos, pero tras el posicionamiento de la junta de portavoces y de la Mesa de la Cámara lo más seguro es que se inclinen por acudir al Constitucional, según Enrique López.

Podemos había planteado inicialmente a los economistas Fernando Urruticoechea, interventor en el Ayuntamiento de Torre Pacheco (Murcia), y a David Rivas, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, para formar parte de la Sindicatura.

No obstante, los servicios de la Cámara plantearon que la candidatura debería estar integrada por tres nombres, tantos como síndicos a relevar, por lo que Podemos incorporó a la lista a la abogada ovetense Olga Teresa Blanco Rozada, cuya experiencia en cuestiones relacionadas con las labores de inspección durante diez años no ha quedado acreditada para los letrados.

Según Enrique López, no se entiende que los servicios jurídicos digan que no esté bien acreditada la experiencia de esta abogada y que "no sea igual de exigente" a la hora de valorar la experiencia del candidato consensuado entre PSOE, PP e IU para síndico mayor, el hasta ahora jefe del gabinete técnico de la Sindicatura, Roberto Fernández Llera.

Según el diputado morado, este economista tiene acreditados ocho años y medio como profesor de la Universidad de Oviedo y un año de becario, por lo que no llega a los diez años de experiencia mínima que se exige para ser síndico porque, en su opinión, los años que ha pasado como jefe de gabinete del actual síndico mayor, Avelino Viejo, no pueden contar por ser un cargo político.

Fernández Llera forma parte de la candidatura planteada por PSOE, PP e IU, de la que también forman parte el concejal popular en el Ayuntamiento de Oviedo y profesor de Economía Financiera de la Universidad asturiana, Eduardo Rodríguez, y Manuel Fueyo, hasta ahora director de Fiscalización en la Sindicatura.

Su aprobación está asegurada el viernes ya que el nombramiento de los tres síndicos requiere del respaldo de las tres quintas partes del parlamento regional, es decir 27 de los 45 diputados, cifra que superan PSOE (14), PP (10) e IU (5).