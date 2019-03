Sindicatura emite informe desfavorable sobre la actividad de Vipasa en 2016

Oviedo, 27 mar (EFE).- La Sindicatura de Cuentas ha emitido un informe desfavorable de la actividad de Vipasa en 2016, debido a diversos "incumplimientos", entre los que destaca que las operaciones financieras y la información sobre este ejercicio "no resultan conformes con la normativa aplicable".

En el informe definitivo fiscalizador de la Empresa Pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa), del ejercicio 2016, se ha analizado la condición de medio propio de Vipasa, verificado la razonabilidad de la contabilización del inmovilizado no financiero, revisado las subvenciones recibidas por la empresa para financiar su actividad y examinado la contratación realizada.

Tras el análisis de estos parámetros, el órgano fiscalizador formula una opinión "desfavorable" sobre el ejercicio de 2016 de Vipasa "debido a la importancia de los incumplimientos" habidos.

Precisa que las actividades, las operaciones financieras y la información sobre el ejercicio 2016 "no resultan conformes con la normativa aplicable".

Entre las limitaciones que detecta el informe, la Sindicatura señala que esta empresa pública no tiene una contabilidad de costes por actividad y no consta un estudio económico sobre las tarifas en la encomienda de gestión, por lo que no es posible evaluar si el importe facturado se adecúa al coste del servicio prestado.

En la memoria también se resalta que en el análisis efectuado sobre la actividad de la empresa pública no se ha podido verificar la adecuación del número de expedientes facturados en las funciones relativas a las convocatorias de ayudas.

Indica que tampoco se ha podido cotejar la subcontratación efectuada por los adjudicatarios en dos contratos, ya que Vipasa no ha podido facilitar la cifra exacta de subcontrataciones efectuadas.

La Sindicatura detecta "una incorrección material", ya que, según subraya, en el inventario de bienes de Vipasa no se incluyen los terrenos y bienes naturales del inmovilizado material, ni de las inversiones inmobiliarias, con lo que el inventario está infravalorado en al menos 7,1 millones de euros.

Entre los incumplimientos significativos de la empresa pública sobre su actividad como medio propio, se recalca que el promedio de volumen de negocios de Vipasa con la Administración del Principado de Asturias entre 2014 y 2016 fue del 45,86 por ciento.

En este sentido, se determina que Vipasa no cumplen los requisitos para ser medio propio, al no realizar para esa Administración matriz la "parte esencial de su actividad" y, destaca que, como consecuencia, "no puede recibir encargos de forma directa".

"En la labor realizada en las convocatorias de ayudas al alquiler, personal de Vipasa ejerce funciones propias de los funcionarios públicos", asevera el informe fiscalizador.

Además, indica, la empresa comprueba la justificación de subvenciones y apunta que la tarea del registro administrativo de demandantes de vivienda "no es susceptible de encargo y por tanto no puede ser realizada por Vipasa".

Acentúa que Vipasa no detalla en las facturas emitidas la actividad prestada en cada mes natural, ni se cumplen todas las obligaciones tributarias del IVA.

Sobre contratación, el informe fiscalizador especifica que la empresa pública no está capacitada para licitar la conservación y el mantenimiento de los inmuebles del Principado de Asturias, "ya que no consta ningún encargo al respecto".

Tampoco, a juicio de la Sindicatura de Cuentas, podría haber sido objeto de encargo, ya que Vipasa subcontrata el cien por ciento de la ejecución, al no disponer de medios para su realización.

Indica que Vipasa incumple la Ley de Contratos del Sector Público porque en un único acto, notifica la adjudicación a los licitadores y solicita la documentación necesaria al adjudicatario y formaliza el contrato con anterioridad al transcurso del plazo previsto.