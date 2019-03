Duelo vital en la lucha del Málaga por ascenso y del Sporting y por promoción

Málaga, 28 mar (EFE).- El Málaga y el Sporting abren este viernes la trigésima segunda jornada de LaLiga 1/2/3 en un duelo vital entre dos de los 'gallitos' de Segunda para la lucha de los malaguistas, cuartos, por las dos plazas de ascenso directo y de los gijoneses, décimos, por reengancharse a la pelea por la fase de promoción.

El conjunto blanquiazul, que está a seis puntos de Osasuna, líder de la categoría, y a cuatro del Granada, segundo, regresa a La Rosaleda después de dos partidos seguidos fuera, saldados con un empate en Soria y un triunfo en Tarragona, y con el firme objetivo de romper su racha de más de dos meses sin vencer en su estadio.

Los malaguistas han sumado 30 de sus 54 puntos en casa (9 victorias, 3 empates y 3 derrotas), pero su último triunfo como local data del 19 de enero, frente al Lugo (2-1) en la vigesimosegunda jornada, pues a partir de ahí enlazaron tres empates (1-1 con el Almería y sendos 0-0 contra Las Palmas y Deportivo) y cayeron ante Osasuna (1-2).

En el reencuentro de su técnico, el gijonés Juan Ramón López Muñiz, con el club en el que se formó y debutó en Primera como jugador, recibirán a un Sporting lanzado y en un excelente momento, con cuatro victorias consecutivas, por lo que en el Málaga saben que deberán competir al máximo para reafirmar sus opciones.

Muñiz recupera a sus jugadores internacionales, el guardameta marroquí Munir Mohand, el defensa Pau Torres y el centrocampista senegalés Alfred N'Diaye, así como al delantero ucraniano Yevhen Seleznov, que fue baja la pasada jornada frente al Nàstic por una contusión en un pie.

Además, este jueves se reincorporó al trabajo de grupo el mediocentro marroquí Badr Boulahroud, una vez superada una infección respiratoria.

En cambio, no estará disponible para el choque con el Sporting el joven atacante hispanoescocés Jack Harper, que se retiró con molestias del entrenamiento del miércoles y, según las pruebas a las que ha sido sometido este jueves, sufre una lesión fibrilar de tipo uno en la cara posterior de la pierna derecha.

Mientras, el Sporting, con el previsible único cambio de Cristian Salvador por el sancionado Cofie, quiere prolongar en Málaga su mejor racha de la temporada con cuatro victorias consecutivas y con ello tratar de seguir disminuyendo la distancia que aún le separa de las posiciones de play-off de ascenso.

José Alberto no podrá contar con el centrocampista Cofie, que ante el Real Oviedo vio su quinta tarjeta amarilla, tras haber recuperado la confianza del técnico rojiblanco y llevar cinco jornadas consecutivas siendo titular, en las que el equipo logró la victoria en cuatro de ellas.

La ausencia de Cofie devolverá la titularidad a Cristian Salvador, que se cayó del equipo por una sanción pero que no volvió a él debido a las buenas actuaciones del ghanés, aunque si jugó en varios partidos saliendo en la segunda parte para reforzar la parcela central, en la que también estaba siendo un hombre importante.

El resto del equipo será, salvo sorpresa, el mismo que viene jugando en las últimas jornadas y con el que José Alberto está logrando buenos resultados, lo que ha vuelto a devolver un tanto la ilusión a una afición que no está nada satisfecha del rendimiento que está teniendo su equipo esta temporada, ya que la mayor parte de la misma transita por posiciones muy alejadas de la cabeza.

José Alberto tampoco podrá contar para este encuentro con el centrocampista Carlos Carmona, que sufre una pequeña rotura fibrilar que le mantendrá alejado de los terrenos de juego un par de jornadas más, pero recupera al internacional finlandés Robin Lod, aunque no está siendo titular en las últimas jornadas en las que la buena marcha del equipo le está impidiendo contar con más minutos.

La plantilla sportinguista aseguró estar ajena a la polémica suscitada por las acusaciones realizadas por la directiva del Real Oviedo de maltrato a su afición en el derbi de la pasada jornada y han entrenado toda la semana con las miras puestas en tratar de sacar algo positivo en el campo del Málaga.

El Sporting visita un campo que no se le da especialmente bien y en el que además se va a medir a su ex jugador Juan Ramón Muñiz, actual entrenador del equipo madrileño, y que nunca ha perdido cada vez que se ha medido a su ex equipo, y van ya ocho partidos.

El equipo gijonés afronta ahora dos compromisos complicados, ya que se enfrenta de manera consecutiva fuera de casa a Málaga y Tenerife, pero la plantilla está con la moral muy alta y buscará prolongar su racha victoriosa, aunque es consciente de la dificultad de sumar en ambos estadios.

- Alineaciones probables:

Málaga: Munir; Cifu, Luis Hernández, Pau Torres, Ricca; Iván Alejo, N'Diaye, Erik Morán, Ontiveros; Adrián y Blanco Leschuk.

Sporting: Mariño; Geraldes, Peybernes, Babin, Molinero, Cristian Salvador, Nacho Cases, Traver, Álex Alegría, Aitor García y Djurdjevic.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (Comité Madrileño).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 21.00.