Fernando Lastra dice adiós a 32 años de orador en el parlamento regional

Oviedo, 28 mar (EFE).- El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha intervenido este jueves por última vez en un pleno ordinario de la Junta General del Principado, institución de la que forma parte desde 1987 como diputado del Grupo Parlamentario Socialista.

Los 32 años transcurridos le han convertido en el parlamentario más veterano del hemiciclo asturiano, del que hoy se ha despedido con varias intervenciones sobre Sogepsa, emisiones contaminantes, residuos, la navegabilidad en los embalses de Redes, el control del avispón asiático y la reforma integral de una carretera en Moreda.

"Había pensado que mi última comparecencia obedecería a aquella antigua costumbre universitaria en la que los alumnos escribían en la pizarra: "Prima non datur et ultima dispensatur" (la primera no se da y la última se dispensa), pero aquí estoy para toda la mañana como si nada...lo entiendo por su parte, pero entiendan el desahogo por la mía", ha señalado en tono irónico en su primera intervención.

Previamente había mantenido un encuentro con los medios de comunicación en el que reconoció que el de hoy era un "día muy especial" por el hecho de ser la última intervención que iba a tener en la que ha sido su casa, en el grupo socialista desde 1987.

Lastra no forma parte de la lista socialista para las elecciones autonómicas del 26 de mayo ya que forma parte de la candidatura del PSOE al Senado por Asturias.

Consejero de Infraestructuras desde hace menos de dos años (junio de 2017), Lastra ha mostrado su gratitud por el apoyo que le han mostrado, en un primer lugar el partido, por contar con él durante tantos años, y en segundo término, los electores, y ha añadido que podría ponerse "nostálgico y pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor", pero, ha subrayado, "cualquier tiempo pasado fue pasado".

Tras asegurar que por la Cámara asturiana han pasado muy buenos diputados, Lastra no ha querido entrar a analizar si se hacía un mejor parlamentarismo cuando accedió al escaño por primera vez.

"Hoy hay otros estilos. Ni mejores ni peores. Distintos", ha afirmado el ex exportavoz del PSOE, para quien el parlamento es una institución "básica e imprescindible, la casa en la que se discute, legisla y se construyen los intereses generales" y, alrededor de ese debate, se articula "la política con letras mayúsculas. Ni vieja ni nueva, buena o mala".

Tras agradecer a la prensa su labor como "la otra pata de la democracia participativa: la comunicación veraz", Lastra ha afirmado que su balance ante los medios de comunicación sí que le había servido para darse cuenta "del inexorable paso del tiempo".

Las sucesivas intervenciones de Lastra han dado lugar además a intercambios dialécticos con los diputados que le interpelaban y que en casos como los podemistas Héctor Piernavieja y Paula Valero, el popular José Agustín Cuervas-Mons y el parlamentario naranja Nicanor García que también se despedían de la Junta en este pleno.

Piernavieja no ha dudado en ponerse una nariz de payaso para advertir de que en las instituciones "queda mucho por hacer" para representar realmente a los ciudadanos, mientras que la también parlamentaria morada ha agradecido la "importante experiencia" de ser diputada y a Lastra sus contestaciones "cuando daban datos".

Más emotiva ha sido la despedida de Cuervas-Mons que, visiblemente afectado, ha dado las gracias "de corazón" a todo el personal de la Cámara y al resto de diputados y ha trasladado a Lastra su deseo de "lo mejor" en su futuro personal y político antes de ponerse "a su disposición" fuera de la Junta General.

Al también popular Rafael Alonso, que le ha pedido que entendiera las reiteradas preguntas de hoy como "un reconocimiento" de la Cámara, una circunstancia a la que el consejero ha replicado: "se han dado ustedes cuente de que me gusta venir"

Por último, al portavoz naranja, que le ha formulado la pregunta con la que ha cerrado su larga trayectoria parlamentaria, Lastra le ha trasladado su esperanza de encontrarse en campaña -ambos son candidatos al Senado- aunque le ha advertido que no pretenda que le desee tanta suerte como se desea a sí mismo.

La pregunta hacía alusión a una serie de carreteras en Aller y Lastra ha cuestionado en tono irónico si tendría algo que ver con el origen del candidato autonómico de Ciudadanos, Juan Vázquez, natural de ese concejo al igual que García -"sois todos de allí, coño- antes de cerrar sus 32 años como diputados señalando que prefería no lamentar la marcha "sino agradecer el honor de haber venido".