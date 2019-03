Fernández cree que Podemos es ya un producto político caduco e irrelevante

Oviedo, 29 mar (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha considerado este viernes que Podemos Asturias, "el subproducto más antisocialista" de la formación morada en toda España, es ya un producto político "caduco" e "irrelevante" como reflejan las encuestas que auguran una caída en sus apoyos.

Tras haber generado muchas expectativas al irrumpir en la vida pública con las movilizaciones del 15M, Podemos, según Fernández, no se ha dado cuenta de que a la política "le ocurre lo que al amor, que no aguanta la decepción" y ahora la gente sabe ya "que no son moralmente mejores y que son políticamente irrelevantes".

Fernández se ha expresado así durante el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General del Principado que cierra la legislatura y en el que el jefe del Ejecutivo se despide de la Cámara tras casi siete años al frente del Gobierno regional respondiendo a los grupos que han coincidido en interrogarlo sobre el balance que hace de su segundo y último mandato.

En su respuesta a Podemos, ha recordado a su candidata a la Presidencia del Principado, Lorena Gil, que las encuestas que reflejan la progresiva caída de la formación morada constatan además, en términos de edad de sus votantes potenciales, que la voluntad de respaldar a esta formación "se cura con la edad".

Además, les ha reprochado que sigan acusando a su Gobierno de ser cómplice con los distintos casos de corrupción que se han producido en Asturias pese a ser conscientes, al igual que el conjunto de la sociedad, de que ni el Ejecutivo regional ni la FSA-PSOE estaban implicados en ninguno, que colaboraron con la justicia y que nunca tuvieron "miedo" a lo que pudieran decir o saber los corruptos.

Pese a ello, ha subrayado, Podemos pretendió convertirse "en el árbitro moral" y fijar "el listón ético de los demás" algo que, ha subrayado, nunca aceptó aunque "el archivero de la basura" como ha definido a su secretario general, Daniel Ripa, usara la corrupción para intentar expulsar a sus oponentes de la vida política.

Así ocurrió, ha apuntado, con el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, cuando hace cuatro años ensuciaron su reputación para ocultar su verdadera intención, la de apoyar al partido "más reaccionario de Asturias", Foro, para que Carmen Moriyón siguiera al frente de la corporación gijonesa.

"Ustedes me criticaron por hacerme una casa pese a que no tenía piscina como la de los señores Iglesias y Montero cuando pasaron a ser casta en Galapagar", ha subrayado Fernández.

En el caso de IU, que posibilitó su investidura tras alcanzar un pacto que Fernández ha considerado cumplido en su mayor parte y cuyo desarrollo ha calificado de "positivo", ha advertido en su balance de que, con el tiempo, quien contemple el periodo que ahora acaba "se asombrara" de que una izquierda con 28 de 45 diputados "no aprovechase esa fuerza" para impulsar más cambios.

"Esa responsabilidad no la tiene Izquierda Unida", ha señalado el presidente antes de situar como principales retos de Asturias de cara a la próxima legislatura la lucha contra el despoblamiento, la manera de afrontar el proceso de descarbonización sin perder su base industrial y la futura reforma de la financiación autonómica.