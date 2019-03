El Gobierno renueva la Ley de Salud sin el apoyo de Podemos e IU

Oviedo, 29 mar (EFE).- El Gobierno regional ha sacado adelante en el último pleno de la legislatura en la Junta General, sin el apoyo de Podemos -que ha votado en contra- ni de IU -que ha optado por la abstención-, la nueva ley de Salud que renueva una normativa vigente desde 1992 y descarta reordenar el actual mapa sanitario, dividido en ocho áreas ante la oposición que mostraron varios ayuntamientos.

La ley, la trigésimocuarta aprobada en esta legislatura -25 de ellas a iniciativa del Gobierno, la misma cifra que en el mandato anterior-, ha salido adelante con el respaldo de PSOE, PP, Ciudadanos y Foro y pretende, según el Ejecutivo, reforzar un modelo sanitario universal, de calidad, equitativo y sostenible.

El texto atiende tanto las necesidades individuales de quienes sufren alguna enfermedad como las comunitarias y hace hincapié en cuestiones como la educación, la promoción de hábitos saludables, el cuidado del medio ambiente y la intervención sobre los determinantes sociales, según el consejero de Sanidad, Francisco del Busto. .

Este cambio normativo se produce en un contexto de nuevas tendencias sociales, demográficas, epidemiológicas y de gestión, entre otras, que afectan profundamente a los sistemas sanitarios y en el que fenómenos como la cronicidad, la pluripatología y el envejecimiento de la población obligan a configurar un patrón de atención cada vez más complejo y eficaz, a juicio del Gobierno.

Así, apuesta por reforzar el papel de la atención primaria, el trabajo multidisciplinar y la cooperación con los servicios sociales y el tercer sector dado que el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones favorece ese funcionamiento de los servicios sanitarios de forma integrada.

La ley, que ha recibido numerosas enmiendas en su trámite parlamentario, prevé crear el Consejo de Pacientes y el Observatorio de Garantía de Derechos y Deberes en Salud y amplía la participación de los usuarios del sistema y sus derechos en la transparencia de la información, la confidencialidad, el acceso a los recursos, la autonomía de sus decisiones y el respeto a la intimidad.

En su defensa de la iniciativa ante el pleno, Del Busto, que ha señalado que con la aprobación de esta ley la Junta cierra la legislatura "como se merece", ha celebrado que en el texto se puedan sentir identificados la mayor parte de los grupos parlamentarios "tras un trabajo intenso y productivo en aras de un acuerdo".

El texto finalmente consensuado ha satisfecho las demandas del principal partido de la oposición, el PP, al considerar que se trata de una ley "sin acotaciones, sin apellidos", que deja al Gobierno de turno la posibilidad de actuar mediante decretos en ámbitos como las lista de espera mediante conciertos abiertos a entidades privadas.

Así, el texto suprime la obligatoriedad de concertar únicamente con entidades sin ánimo de lucro, posibilidad que sí se restringe en el caso de convenios como el que mantiene el Hospital de Jove.

Por su parte, Podemos ha rechazado el texto al considerar que supone "un cierre en falso de la legislatura" y que además no pone freno a los intereses de las farmacéuticas al no haber sido aceptadas sus enmiendas sobre el control de los conflictos de interés en que puedan incurrir los profesionales sanitarios.

Para IU, la ley resulta "continuista" y no responde a las expectativas de la sanidad asturiana y no ofrece una respuesta innovadora dado que no concreta en su articulado los ambiciosos objetivos que refleja en su preámbulo.