Mallada descarta ir en coalición con Foro en las autonómicas y municipales

Gijón, 29 mar (EFE).- La candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, ha negado hoy que esté sobre la mesa la posibilidad de que su partido vaya a concurrir en coalición con Foro a los próximos comicios autonómicos y municipales del mes de mayo.

"El PP se presenta a nivel autonómico y en los ayuntamientos con su proyecto y, por lo tanto, no sé de dónde salen esas informaciones, pero son absolutamente falsas", ha afirmado, a preguntas de los periodistas, durante su visita a la Cocina Económica de Gijón.

Acompañada del candidato a la Alcaldía de esta ciudad, Alberto López-Asenjo, ha señalado que el PP "sale a ganar" en las elecciones, tras las cuales deberá imperar el "diálogo" con aquellas fuerzas políticas para "llegar a acuerdos postelectorales con los que tengan como objetivo un verdadero cambio en Asturias".

"Ya hemos tenido demasiado tiempo políticas que no han sido buenas para nuestra región", ha abundado la candidata popular.

Respecto a las palabras sobre el aborto del número dos de la lista del PP al Congreso por Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha indicado que no conoce en qué términos se realizaron, dado que ayer estuvo "todo el día haciendo visitas" en el marco de precampaña.

Mallada ha dicho que prefiere evitar referirse sobre este tema hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, ha comentado que, por el momento, no ha presentado ninguna querella en relación a los anónimos, puesto que "no han aparecido informaciones falsas", en su opinión, "porque no había nada contundente".

Mallada había denunciado la semana pasada ante la Guardia Civil el envío de mensajes anónimos que cuestionaban la tesis doctoral que presentó en la Universidad de Oviedo en 2018.

La candidata popular a la Presidencia del Principado ha recalcado en su visita a la Cocina Económica que este tipo de organizaciones son un "ejemplo" en la comunidad y "llegan donde, desgraciadamente, no llega la administración".

Teresa Mallada ha prometido que, si es presidenta de Asturias, estas entidades sociales serán una "prioridad" para su gobierno.