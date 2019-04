El Festival de Cine LGBTIQ alcanza su cuarta edición con diez películas

Avilés, 21 mar (EFE).- La cuarta edición del Festival de Cine LGBTIQ se desarrollará entre el 6 y el 13 de abril en el Centro Niemeyer y otras localidades asturianas con la proyección de diez películas y el objetivo de visibilizar a aquellos colectivos en los que se agrupa la ciudadanía en virtud de su orientación sexual e identidad de género.

El acto de inauguración tendrá lugar en el Auditoriodel Niemeyer el próximo sábado, 6 de abril, a las 20:30 horas, con la proyección de la película británica "The happy prince".

Durante los ocho días de festival se podrán ver en Asturias un total de diez películas en 22 pases, dos exposiciones, dos mesas redondas, una sesión de cortos británicos y la proyección de una ópera grabada en el Teatro Real.

El festival alcanza así diversas manifestaciones artísticas más allá del cine que complementan la oferta cultural de esta edición.

Los largometrajes que forman parte de esta cuarta edición son "The happy prince"; "Let me fall"; "Tinta bruta"; "As boas maneiras"; "Las hijas del fuego"; "The miseducation of Cameron Post"; "Até que o porno nos separe"; "Un couteau dans le coeur"; "El silencio es un cuerpo que cae" y "Rafiki".