Asturias entiende que Cantabria no quiera revisar cuotas al verse beneficiada

Oviedo, 3 abr (EFE).- La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado, María Jesús Álvarez, ha asegurado este miércoles entender que la flota y el Gobierno de Cantabria se opongan a la revisión de la cuota de capturas de xarda (verdel) dado que, al igual que el País Vasco sale beneficiada del actual reparto.

La Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria anunció la pasada semana movilizaciones en caso de que se hiciese esa modificación en la reunión convocada para el próximo 11 de abril entre el Ministerio de Agricultura, las comunidades del Cantábrico y el sector pesquero y el Ejecutivo cántabro planteó que, si se cambia el sistema, se haga para todas las especies además de la xarda.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Álvarez ha incidido en que dicha especie cuenta desde 2014 con un reparto "particular" que genera "una asimetría que beneficia a unas flotas y perjudica a otras".

"No me sorprende que no quieran que se modifique", ha apuntado la consejera asturiana tras señalar que la reivindicación de la flota de bajura del Principado es que se fijen unos criterios "de equidad" para todos los barcos del caladero noroeste sin pretender "pescar más que nadie sino tener las mismas posibilidades que los demás".