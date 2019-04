El ciclo RADAR vuelve a mirar al cine rumano

Oviedo, 3 abr (EFE).- El Teatro Filarmónica acogerá mañana la primera sesión de la Muestra de Cine Rumano, organizada por el Instituto Cultura del país centro europeo en Oviedo y en otras cinco ciudades españolas, con la proyección de "Lemonade", de Ioana Uricaru.

Además, la muestra agrupa las películas "Alice T.", "Infinite football", "I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians" y "One Step Behind the Seraphim".

Es la segunda vez que el ciclo RADAR, organizado en colaboración con SACO y la Fundación Municipal de Cultura, se fija en el cine rumano tras una primera muestra que tuvo lugar también en el Filarmónica en mayo y junio de 2019.

Las sesiones tendrán lugar los jueves a las 20.00 horas y los domingos a las 19:30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.