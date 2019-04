El Festival de Cine Gay se dirige a los institutos para concienciar a jóvenes

Avilés, 3 abr (EFE).- La cuarta edición del Festival de Cine LGBTIQ del Centro Niemeyer llegará a los institutos de la comarca de Avilés para concienciar a los más jóvenes, partiendo del hecho de que la orientación sexual "sucede en un momento del crecimiento personal", según el organizador del evento, Borja Ibaseta.

El responsable de la organización del Festival ha explicado a Efe que forma parte de los derechos humanos "que la gente pueda crecer sin ningún tipo de complejos, ni discriminación, ni odio".

Este festival, centrado en la identidad de género, celebrará su cuarta edición entre el 6 y el 12 de abril, y dedicará por primera vez una de sus actividades paralelas a los alumnos de institutos de Educación Secundaria de la comarca de Avilés.

Los centros educativos podrán apuntar a sus estudiantes al visionado de nueve cortometrajes ofrecidos por el British Council en colaboración con el British Film Institute Flare.

BFI Flare es uno de los principales festivales de cine de temática LGBT de Europa y uno de los más longevos, con actividad continuada desde 1986.

Esta actividad, incluida en la programación paralela de la cuarta edición, tendrá carácter gratuito y se desarrollará en horario de mañanas entre el 8 y el 12 de abril.

"Lo que hacemos a través de los cortos es enseñar un universo ético y estético, donde hay un montón de realidades que los alumnos pueden ver como espacios de entendimiento y acercamiento", ha subrayado Ibaseta.

La organización tiene en cuenta que los casos de homofobia más claros que se están dando se producen entre la gente más joven, como sucedió recientemente con un alumno de Oviedo, que obligó a una intervención policial por un presunto delito de odio.

El acto de inauguración tendrá lugar en el Auditorio del Niemeyer el próximo sábado, 6 de abril, a las 20:30 horas, con la proyección de la película británica "The happy prince".

Durante los ocho días de festival se podrán ver en Asturias un total de diez películas en 22 pases, dos exposiciones, dos mesas redondas y la proyección de una ópera grabada en el Teatro Real, además de la sesión de cortos británicos.

Los largometrajes que forman parte de esta cuarta edición, todos ellos internacionales, son "The happy prince", "Let me fall", "Tinta bruta", "As boas maneiras", "Las hijas del fuego", "The miseducation of Cameron Post", "Até que o porno nos separe", "Un couteau dans le coeur", "El silencio es un cuerpo que cae" y "Rafiki".

Además, la exposición "Identidad e intimidad", de Germán Gómez, se podrá ver en el vestíbulo del Auditorio entre el próximo viernes, 5 de abril, y el 23 de junio, y en ella el fotógrafo madrileño habla de su propia biografía.

El espacio para el debate y la reflexión llegará de la mano de dos mesas redondas tituladas "Identidades alternativas y memoria histórica" y "Mujeres LBTI: referencias históricas, lucha social, violencia, modelos de referencia y espacio futuro".

El tipo de espectador que acude a este festival es el que forma parte de los colectivos a los que está dedicado, pero también hay un grupo muy amplio que acude con la mirada con la que va a cualquier otra actividad cultural, ha indicado Borja Ibaseta.