El Gobierno prevé aprobar este año el plan bianual de su estrategia digital

Madrid, 3 abr (EFE).- El Gobierno pretende aprobar el primer plan bianual de la Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural a lo largo de este año y ser "pioneros" en ofrecer datos en abierto para la mejora del sector.

Así lo ha defendido hoy el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su ponencia en la jornada de digitalización de este sector celebrada este miércoles en Madrid, acto que ha contado con una importante representación de todos los ámbitos del sector agroalimentario.

La estrategia, que fue presentado el pasado viernes al Consejo de Ministros, es una de las herramientas con las que trabaja el Departamento para atajar la brecha digital, mejorar la conectividad y fomentar una alfabetización digital "fundamental" para las pymes que conforman el grueso del tejido empresarial en el territorio, según Planas.

El ministro ha definido los "datos" como la materia prima de la sociedad digital y, por eso, se ha comprometido a ser "pioneros" en ejercer el liderazgo para ofrecer esta información en abierto.

También ha destacado la misión de la Estrategia de fomentar nuevos modelos de desarrollo empresariales, así como la formación y el asesoramiento para llevar a cabo los mismos.

El titular de Agricultura ha resaltado, asimismo, el potencial que tienen las próximas perspectivas financieras europeas -con medidas como los 100.000 millones de euros en fondos para I+D+i- de cara a mejorar esa digitalización.

El ministro ha hecho un llamamiento a la colaboración de todo el sector agrario, ganadero y sivicultor para poder llevar a cabo esta reto e instar a los actores al cambio para conseguir una España "mejor para todos" y "más equitativa", tal y como se reclamó en las calles de Madrid el pasado domingo en la manifestación de la "España Vaciada".

Planas se ha referido a esta manifestación para defender la atención que desde el Gobierno y, en concreto desde su Ministerio, se está prestando a la España "más despoblada y más desconectada" de cara a evitar la brecha en términos de empleo, servicios y posibilidades de desarrollo.

Los jóvenes y las mujeres son, para el ministro, uno de los ejes del triángulo sobre el que tiene que asentarse el futuro del sector agroalimentario y el medio rural, una apuesta necesaria ya que el 60 % de los productores agrarios alcanzarán la edad de jubilación el próximo año.

"Por esos seis que se van, podemos incorporar jóvenes y mujeres de generaciones digitales", ha subrayado Planas, de manera que se puedan afrontar al mismo tiempo dos grandes retos: la necesaria digitalización del medio rural y el sector, pero también el relevo generacional.

"No podemos estar a remolque de otros sectores", ha razonado durante su intervención, en la que ha defendido que no apostar por la transformación digital supondría "un coste de oportunidad" que el país no se puede permitir para que el sector agroalimentario español mantenga su liderazgo y siga siendo ejemplo de competitividad y sostenibilidad.

Para el ministro, la Estrategia es una guía de ruta "a corto y medio plazo" para todo el camino que queda por recorrer; no obstante, ha aclarado que no se trata de ciencia-ficción, sino de una realidad en marcha que se refleja en el uso de robótica, satélite o drones para aprovechar mejor el agua o el suelo.

Máquinas con visión artificial para eliminar malas hierbas, la aplicación de herbicidas con sistemas de precisión o el riego de precisión son algunos de los ejemplos prácticos que ha citado, así como los sensores para prevenir y luchar contra los incendios forestales.