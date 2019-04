Oltra: el Sporting viene en su mejor momento y es un rival muy complicado

Santa Cruz De Tenerife , 03 abr (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, José Luis Oltra, ha advertido este miércoles de que el rival del próximo viernes del conjunto blanquiazul, el Sporting de Gijón, es un oponente "muy complicado" que llegará a la isla "en su mejor momento" de la temporada.

"Viene en su mejor momento y peleando por la parte alta. Sabe a lo que juega y tiene dos puntas muy fuertes", ha afirmado.

El técnico ha relatado que el cuadro asturiano es un equipo "muy complicado", especialista "en espacios y a balón parado", pero ha recalcado que el CD Tenerife tiene "argumentos para ganar a cualquiera".

"El Sporting está jugando un poco más directo. Las individualidades también marcan diferencias y no podría nombrar solo a uno. Aitor García y Álex Alegría les han dado cosas, pero no son los únicos que nos preocupan", ha relatado.

José Luis Oltra ha avisado de que su equipo no tiene "que esperar a tener un golpe" para reaccionar, aunque ha dicho que es bueno tener "la capacidad de reacción" que ha demostrado el cuadro canario, ya que "significa que el equipo compite y lucha".

"Ha habido partidos en los que la manera de competir han sido pasos atrás, independientemente de haberlos ganado o perdidos. Mi ilusión y la de los jugadores es hacer un buen final", ha recalcado.

El entrenador ha destacado que las últimas diez jornadas "son las que te dejan una sensación de temporada", al tiempo que ha dicho que deben ir "partido a partido" para ver qué son "capaces de hacer", para lo que, ha avisado, deben "buscar la regularidad".

"No hemos logrado dos o tres victorias consecutivas que nos metieran en otra dinámica. Vernos obligados nos ha impedido rendir como creo que podemos hacer. Ojalá la distancia haga que juguemos más sueltos y como somos", ha dicho.

"No voy a contestar sobre si repetiremos sistema o no, pero existe la posibilidad, claro. No soy de cambiar planteamientos por jugar de local o fuera, públicamente prefiero no comentarlo", ha dicho sobre la posibilidad de si continuará con la línea de tres centrales.