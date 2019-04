Anquela baraja a Jimmy como titular ante Las Palmas

Oviedo, 4 abr (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, incluyó al canterano Jimmy entre sus candidatos a titular en mediocampo tras la lesión de Tejera, puesto en el que ya jugó en el empate ante el Depor y al que opta también Javi Muñoz.

"Jimmy tiene opciones porque lo hizo bien ante el Dépor, tiene posibilidades de salir de inicio, como las tiene Javi. Tenemos tres y sobra uno, cualquiera puede jugar porque unas veces tiro por un camino y otras por otro. Me preocupa no tener a un jugador de la categoría de Tejera pero son cosas del oficio", contextualizó el técnico.

Para Anquela, el play-off se ha puesto más complicado este año que en campañas anteriores y reconoce que la intención de su equipo es "colarse" en una parte alta de la tabla en la que están los que tienen "poderío" para estar.

"El domingo ante el Dépor estuvimos al 120% y empatamos, si no estamos a nuestro nivel no podremos ganar tampoco a Las Palmas y es lo único que me preocupa. Es un equipo hecho por y para ascender al que le han penalizado los errores en exceso. Darán guerra hasta el final", advirtió el jienense.

El entrenador azul reconoció que aún no se ha despedido de Ángel Martín al seguir este en Oviedo, pero valoró positivamente la llegada de Michu en su lugar a la dirección deportiva por ser "una inyección de moral" y recordó que su futuro lo tiene claro, y que pasa por conseguir objetivos antes de hablar.

Los carbayones se entrenaron a puerta cerrada sin Tejera y Omar Ramos, ambos lesionados, y no será hasta el sábado cuando el cuerpo técnico desvele quién entra en la lista definitiva de convocados para recibir a Las Palmas (sábado, 20:30 horas).