Ivi López, Álvaro Jiménez y Blackman, novedades en el Sporting para Tenerife

Gijón, 4 abr (EFE).- El Sporting quiere prolongar en Tenerife su racha positiva en un partido en el que el entrenador rojiblanco, José Alberto, recupera a Cofie y para el que facilitó una lista con bastantes novedades con la presencia de Ivi López, Álvaro Jiménez o Blakcman, con los que apenas ha contado hasta ahora.

José Alberto, por tercera semana consecutiva, volvió a realizar la mayor parte de los entrenamientos de la semana a puerta cerrada para trabajar algunos aspectos tácticos.

Para Tenerife vuelve a contar con Cofie, que no jugó en Málaga por acumulación de tarjetas, pero no lo hará con Carmona, al que ha dado una semana más para no forzar su vuelta al terreno de juego tras la micro rotura fibrilar que le hizo perderse las dos últimas semanas.

Cofie, Cristian Salvador y Nacho Méndez se juegan dos plazas en el equipo titular y de los elegidos dependerá el sistema que utilicen los rojiblancos.

Si los elegidos son Cofie y Cristian Salvador la apuesta será más de contención, mientras que Méndez es un jugador más creativo y de ataque.

La plantilla sigue sin querer valorar las opciones de meterse en el play off de ascenso y defiende que solo piensa en el siguiente encuentro, ya que es lo que ha permitido lograr cuatro victorias y un empate de manera consecutiva.

El Sporting se encontrará en Tenerife con varios ex jugadores como Raúl, Cámara e Isma López y también como Emilio Isierte, actual segundo entrenador del equipo insular y guardameta rojiblanco cuando los gijoneses jugaban incluso competición europea.

José Alberto facilitó la lista de convocados tras la sesión de hoy y es la formada por Mariño, Cristian Joel, Geraldes, Molinero, Babin, Peybernes, Álex Pérez, Canella, Cofie, Cristian Salvador, Nacho Méndez,, Aitor García, Álex Alegría, Djurdjevic, Traver, Álvaro Jiménez, Ivi, López y Blackman.

Las principales novedades son la presencia de Ivi López, Jiménez y sobre todo Blackman, ya que el delantero inglés apenas ha dispuesto de minutos por haber pasado la mayor parte de la temporada lesionado.