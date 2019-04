Jimmy: "Me sorprendió ser titular de nuevo"

Oviedo, 8 abr (EFE).- El canterano del Real Oviedo Jaime Suárez 'Jimmy' reconoció este lunes que no esperaba repetir en el once de Juan Antonio Anquela por la vuelta tras sanción de Javi Muñoz, y señaló que sus premisas sobre el campo son jugar fácil con balón y darlo todo sin él.

"El míster no me avisó en esta ocasión y me pilló por sorpresa. Un debut en Segunda es difícil, a medida que tienes minutos estás más cómodo, pero también más nervioso. Intentas hacer las cosas mejor que el primer día para no salir del once", confesó el futbolista.

El centrocampista explicó que Anquela le pide que juegue sencillo con el balón, algo que ha hecho en estas dos jornadas como titular ante futbolistas que hace poco "estaba viendo en Primera División".

"Folch y yo somos parecidos así que intentamos estar compensados y repartir funciones. El ritmo de la categoría es lo que más noto: un mal control y ya tienes al rival encima. Jugar contra rivales de esa calidad siempre genera dudas, y tanto Dépor como Las Palmas tenían uno más en mediocampo, pero lo solventamos bien", analizó el jugador del Vetusta.

Jimmy cerró filas en torno a su portero, Nereo Champagne, y al igual que compañeros, cuerpo técnico y afición, destacó que como él cometen errores todos y que está seguro de que se levantará tras un fallo que costó los dos puntos.

"Era un partido que teníamos bastante controlado y ganar era acercarse mucho al play-off. Aún se puede conseguir pero está más difícil, lo cierto es que hasta que las matemáticas digan lo contrario todo puede pasar porque el fútbol es así y nosotros vamos a luchar hasta el final", concluyó el joven jugador.

Los carbayones retomaron el trabajo en una semana atípica, en la que descansan por enfrentarse al excluido Reus, y lo hicieron con una sesión de descarga en la que no participaron los lesionados Omar Ramos y Tejera y tampoco Saúl Berjón y Carlos Martínez.