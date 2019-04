Medio Ambiente admite su "fracaso" en la movilidad del Parque de Picos

Oviedo, 8 abr (EFE).- El viceconsejero de Medio Ambiente del Principado, Benigno Fernández-Fano, ha admitido este lunes que la movilidad en el Parque Nacional de los Picos de Europa es "uno de los mayores fracasos" cosechados por la Viceconsejería que dirige.

Durante la presentación de unos vídeos de información turística de la que podrán disfrutar en sus móviles los usuarios de los autobuses a los Lagos de Covadonga, Fernández-Fano ha señalado que dentro del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque de Picos de Europa, ahora en exposición pública, es necesario resolver la cuestión de la movilidad, un tema que, a su juicio, debe salir del debate político.

El viceconsejero ha explicado que la movilidad en el parque es uno de sus "mayores fracasos" por no conseguir sacar el parque de la discusión localista y de las visiones "en las que se tienen más en cuenta las luces cortas que las luces largas", por lo que ha llamado a "levantar todos la vista".

Fernández-Fano ha afirmado que el proyecto de transporte del parque "no ha sido pacífico" y no se ha entendido la posición del Gobierno asturiano, que finalmente ha asumido la propuesta del Ayuntamiento de Cangas de Onís sobre el acceso a los Lagos pese a que no cree que "sea la mejor".

Tras apelar al "consenso" de todas las partes, el viceconsejero ha considerado que "urge" hablar del transporte en la zona de Cabrales y buscar una solución porque la imagen que se da en Poncebos -donde es necesario dejar el coche para subir a Bulnes o realizar la ruta del Cares- no es buena, algo que ha augurado que se verá en Semana Santa.

El presidente de Alsa Asturias, Jacobo Cosmen, ha afirmado que no les han presentado "ningún proyecto" para exportar el modelo de transporte a Lagos a la zona de Cabrales, pero ha apuntado que como empresa asturiana "cualquier proyecto que se plantee de movilidad de personas" en Asturias es de su interés.