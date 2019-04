Mallada partidaria de buscar alternativas al centro de toxicómanos de Cerdeño

Oviedo, 9 abr (EFE).- La candidata del PP al Principado, Teresa Mallada, ha abogado este martes or buscar alternativas que permitan seguir prestando asistencia a toxicómanos sin generar un problema de convivencia en Cerdeño (Oviedo).

En una reunión con miembros de la Plataforma 'No Al Centro Para Toxicómanos En Activo y Sin Recursos', que ha recogido ya 4.000 firmas contra el traslado del centro, Mallada se ha comprometido a no imponer una ubicación que no cuente con el respaldo vecinal.

Los representantes vecinales han trasladado a Mallada su frontal oposición al traslado del actual centro ubicado en La Tenderina a un nuevo inmueble en la carretera de Abuli, en Cerdeño.

Tanto los representantes vecinales como la propia candidata popular han destacado la labor que desarrolla Cáritas en este ámbito y en asegurar que debe seguir prestando este servicio, pero han defendido "la necesidad de buscar alternativas para no generar nuevos problemas de convivencia", señala el PP en un comunicado.

En este sentido, la candidata popular se ha comprometido a estudiar el problema y a ofrecer una solución satisfactoria para todas las partes que, entre otras, podría pasar por la posibilidad de establecer programas móviles de prevención y tratamiento, que ya se realizan con éxito en países como Holanda, Suiza o Reino Unido.

De esta forma, se acercarían los recursos a los usuarios que, por lo tanto, no tendrían que desplazarse para recibir asistencia.