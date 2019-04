España busca profundizar la cooperación con Rusia en educación

Moscú, 10 abr (EFE).- Profundizar la cooperación con Rusia en materia educativa es el objetivo de España en el V Salón Internacional de la Educación inaugurado hoy en Moscú y al que acude como país invitado de honor, representado por una veintena de universidades.

"El conocimiento es internacional, es de la humanidad, por eso las relaciones internacionales y la colaboración entre países deben ser prioritarias para todos los políticos o gobiernos encargados de la ciencia y la educación", dijo en la inauguración del evento la secretaria de Estado española de Universidades, Investigación e Innovación, Ángela Heras.

Expresó su seguridad de que "la cooperación entre Rusia y España en el conocimiento solo hará crecer".

Tras la ceremonia inaugural, Heras se reunió con el ministro de Ciencia y Enseñanza Superior de Rusia, Mijaíl Kotiukov, con quien abordó diversos asuntos, incluidos los preparativos para la firma de un acuerdo intergubernamental español-ruso para el reconocimiento mutuo de estudios, cualificaciones y grados académicos,

Según la secretaria de Estado, este importante documento está en los "últimos trámites".

"Entendemos que este acuerdo, que viene a completar esta colaboración entre las universidades, ya está para firmarse", declaró Heras a medios españoles.

Recordó que este lunes cuatro universidades públicas españolas (Carlos III de Madrid, Universidad de Valencia, Universidad Rovira i Virgili y Universidad de Oviedo) y cuatro rusas sellaron en Moscú una alianza de cooperación académica, que calificó de "primer germen" de las colaboraciones entre los centros estudios superiores de los dos países.

"Creo que hay que apostar más por la internacionalización de nuestras universidades y también de nuestros estudios bilingües", manifestó Heras.

La secretaria de Estado se mostró gratamente sorprendida por el elevado nivel de la enseñanza de la lengua española en Rusia.

"Me he llevado una gratísima sorpresa al visitar uno de los centros bilingües que hay aquí. Me he encontrado con unos chavales, chicos y chicas de primera y segunda enseñanza, que hablan un castellano o español perfecto, que saben de nuestras costumbres", resaltó.

Al comienzo de las conversaciones, el ministro Kotiukov destacó el gran interés que despierta el idioma español en Rusia, al señalar que en los últimos años ha aumentado en un 40 por ciento el número de personas que estudian esta lengua.

En la quinta edición del Salón Internacional de la Educación de Moscú, que concluirá el próximo sábado, participan 50 países y más de 400 expositores de empresas, instituciones y gobiernos.